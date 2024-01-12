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Атака на Херсон та Нікополь, ЗСУ відбили декілька штурмів на Луганщині: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Херсон та Нікополь, ЗСУ відбили декілька штурмів на Луганщині: ситуація в регіонах
Рашисти завдали 47 ударів по 13 містах та селах Запорізької області
фото: пресслужба ДСНС

На Херсонщині на ворожій вибухівці підірвався аграрій

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (37 вибухів). Ворог із мінометів обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано чотири вибухи з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Великописарівська та Свеська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 38 вибухів з мінометів, артилерії та атака FPV-дроном. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Середино-Будська та Свеська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Рашисти завдали 47 ударів по 13 містах та селах області. 40 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоданилівки, Чарівного, Малої Токмачки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

Сім ворожих БПЛА атакували Новодарівку, Чарівне й Роботине. Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Вчора вдень російська армія атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе. Вранці безпілотник спрямувала на сам Нікополь. Пообіді – на Марганецьку громаду. Пошкоджені два будинки та газогін. Минулося без загиблих і постраждалих. Пізно ввечері Нікополь обстріляли з важкої артилерії. Туди прилетіли півдесятка снарядів. Люди неушкоджені.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 12 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Між населеними пунктами Вовчанськ і Вільча Чугуївського району ворог завдав 2 удари КАБами. Дані про постраждалих або руйнування не надходили. Упродовж доби постраждалих не зафіксовано.

Луганщина

На підступах до Макіївки наші захисники відбили декілька російських штурмів. Окупанти поновили наземну активність на цьому напрямку. Також знову обстріляли Невське. За добу противник здійснив 138 обстріл ів (633 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – п’ять населених пунктів: Мирноград, Авдіївка, смт Щербинівка, с.Бердичі, с.Новобахмутівка. Пошкоджено 5 житлових будинків, будівля ліцею. Про втрати серед мирних мешканців  інформація не надходила. Дані уточнюються.

Миколаївщина

Вчора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 73 обстріли (310 снарядів), з них по м. Херсон – три артилерійських обстрілів (7 снарядів). Рашисти поцілили  у райони 22 населених пунктів області.

На вибухівці, залишеній російською армією, підірвався аграрій.  38-річний чоловік натрапив на російську міну під час обробки поля, що між населеними пунктами Велика Олександрівка та Новодмитрівка. Внаслідок детонації він отримав травму голови. Зараз потерпілий знаходиться у лікарні, медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

Також вчора окупаційні війська вкотре вкрили вогнем місто Херсон. Пошкоджено оселі містян. Поранену 87-річну херсонку «швидка» доставила до лікарні, де їй зараз надають допомогу. Стан потерпілої медики оцінюють як середньої тяжкості.

Внаслідок ворожих обстрілів Іванівка 09.01 у населеному пункті знищено один із житлових будинків. З-під завалів оселі рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка; особа загиблого встановлюється.

Внаслідок артобстрілу Станіслава постраждала місцева жителька. 39-річна жінка отримала контузію у власній оселі.  Їй надали медичну допомогу. По області за добу: одна людина загинула, ще три – дістали поранення.

Триває 688-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника.

Теги: окупанти авіація армія обстріл Миколаїв Авдіївка рятувальники Запорізька область Херсон жінка чоловік місто безпілотник озброєння населення рашисти втрати ворог поранення росіяни

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