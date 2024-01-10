Окупанти завдали ударів по Харкову: влада повідомила про наслідки

Інформація про постраждалих не надходила

Російська армія увечері 9 січня завдала ударів по Харкову, унаслідок яких зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у місті пролунали два вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів, попередньо із ЗРК С-300 з території Білгорода.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Унаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові. Виключно цивільний об‘єкт», – розповів голова ОВА.

Він додав, що інформація про постраждалих не надходила. На щастя, у приміщеннях не перебували люди.

Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.

Нагадаємо, 8 січня російські загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала одна жінка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, уранці 8 січня, на Хмельниччині внаслідок атаки російських окупантів пролунало щонайменше 6 вибухів. Унаслідок ракетної атаки у Хмельницькому загинуло двоє людей.

Також російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Ракети влучили в житлові райони. Відомо про двох постраждалих.