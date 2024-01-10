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Окупанти завдали ударів по Харкову: влада повідомила про наслідки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти завдали ударів по Харкову: влада повідомила про наслідки
фото ілюстративне

Інформація про постраждалих не надходила

Російська армія увечері 9 січня завдала ударів по Харкову, унаслідок яких зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як повідомлялося, у місті пролунали два вибухи. В області була оголошена повітряна тривога. 

Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів, попередньо із ЗРК С-300 з території Білгорода.

«Унаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові. Виключно цивільний об‘єкт», – розповів голова ОВА.

Він додав, що інформація про постраждалих не надходила. На щастя, у приміщеннях не перебували люди.

Екстрені служби продовжують огляд місць влучань. 

Нагадаємо, 8 січня російські загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала одна жінка. 

Як повідомлялося, уранці 8 січня, на Хмельниччині внаслідок атаки російських окупантів пролунало щонайменше 6 вибухів. Унаслідок ракетної атаки у Хмельницькому загинуло двоє людей.

Також російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Ракети влучили в житлові райони. Відомо про двох постраждалих.

Теги: Харків вибух окупанти Олег Синєгубов тривога

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