Окупанти завдали ударів по Харкову: влада повідомила про наслідки
Інформація про постраждалих не надходила
Російська армія увечері 9 січня завдала ударів по Харкову, унаслідок яких зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Як повідомлялося, у місті пролунали два вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.
Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів, попередньо із ЗРК С-300 з території Білгорода.
«Унаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові. Виключно цивільний об‘єкт», – розповів голова ОВА.
Він додав, що інформація про постраждалих не надходила. На щастя, у приміщеннях не перебували люди.
Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.
Нагадаємо, 8 січня російські загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала одна жінка.
Як повідомлялося, уранці 8 січня, на Хмельниччині внаслідок атаки російських окупантів пролунало щонайменше 6 вибухів. Унаслідок ракетної атаки у Хмельницькому загинуло двоє людей.
Також російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Ракети влучили в житлові райони. Відомо про двох постраждалих.
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