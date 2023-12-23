На кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися, ЗСУ готуються (фото)

У підрозділах, що несуть службу в Північній операційній зоні, триває бойова підготовка

На білоруському пограниччі нині спокійно, але у будь-який момент ситуація може змінитися і українські воїни мають бути готовими дати гідну відсіч загарбникові. Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв під час перебування у підрозділах, що прикривають державний кордон на Рівненщині.

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«У Північній операційній зоні на кожному напрямку командувачі, незважаючи на відсутність бойових дій, не сидять склавши рук. Ми розвиваємо систему оборонних рубежів, постійно тренуємо війська, підтримуємо їхню навченість, тим самим даючи зрозуміти потенційному противнику, що в разі вторгнення він не матиме шансів на успіх», – зазначив Наєв.

Тренування проводяться під керівництвом досвідчених інструкторів та безпосередніх командирів.

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«Смуга перешкод, штурм приміщень та опорних пунктів, надання первинної домедичної допомоги та евакуація поранених – таким є типовий комплекс заходів бойової підготовки у підрозділах, що несуть службу в Північній операційній зоні. Напрацьовуємо вміння до автоматизму», – повідомив генерал.

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фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

За словами командувача, дуже важливим є те, що підготовкою займаються безпосередні командири, які перебувають із особовим складом щодня, адже їм відомі особливості кожного військовослужбовця. Вони знають, кому слід приділити більше уваги, а кому навпаки – дати роль лідера серед особового складу. Саме в такий спосіб проводиться нарощування наших оборонних спроможностей.

Нагадаємо, триває 668-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.