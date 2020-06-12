На окупованому Донбасі – страйк шахтарів, викрали кількох активістів



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На тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей страйкують шахтарі

Понад 100 гірників шахти «Комсомольська» тиждень залишаються під землею

На окупованому Донбасі тривають масові страйки на шахтах. Кількох прихильників страйкарів було викрадено підконтрольними Росії бойовиками. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, в травні Мінреінтеграції заявляло про колапс бюджетної та соціальної сфери окупованих районів Донбасу, який призводить до масових страйків.

«На тимчасово окупованій території Луганської області 5 червня було оголошено про початок страйку працівників шахти «Комсомольська» (м. Антрацит). Понад 120 гірників відмовилися підніматися на поверхню до тих пір, поки їм не погасять борги по зарплаті за останні три місяці. Ситуація ускладнена тим, що російська окупаційна «влада» на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей проводить «реорганізацію» вугільних підприємств, яка призводить до скорочення робочих місць. При цьому після «реорганізації» борги по зарплатах намагаються формально залишити на старих юридичних особах, позбавляючи шахтарів зароблених грошей», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що страйк підтримали гірники шахти «Белореченская» (н.п. Білоріченськ Лутугінського району ТОТ ЛО). З метою недопущення страйку та демонстрацій на шахті, окупаційна влада оголосила про введення штрафів за запізнення на робоче місце (у розмірі 5000 рос. руб.), а всім потенційним учасникам страйку зарплату буде знижено в 2 рази (до 9000 рос руб/міс).

Одночасно з шахтарями через борги із зарплати оголосили страйк працівники двох цехів Алчевського металургійного комбінату. Особи, які наразі контролюють комбінат, були змушені піти на поступки для зниження протестних настроїв.

Страйк шахтарів на шахті «Комсомольська» триває, понад 100 осіб тиждень залишаються під землею.

За наявною інформацією, кількох активних прихильників страйкарів було викрадено підконтрольними Росії бойовиками.

Нагадаємо, вчора, 11 червня, делегація України під час робочого візиту до столиці Білорусі зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі. Зустріч відбулася для обговорення підвищення ефективності роботи ТКГ.