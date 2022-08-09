Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спалений літак та пошкоджені будинки: з'явилося відео наслідків вибухів у Криму

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Спалений літак та пошкоджені будинки: з'явилося відео наслідків вибухів у Криму
В окупованому Криму показали наслідки вибухів на аеродромі «Саки»
фото: кадр відео

Кількість потерпілих, як заявляють окупанти, зросла до дев'яти

На військовому аеродромі «Саки», що розташований у Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. У Мережі уже публікують наслідки потужних вибухів. 

На одному із кадрів видно пошкоджені будинки в тимчасово окупованому Криму. Відео записували із пожежного автомобіля.

Автор відео розповів, що вибухи були настільки потужними, що у будинках за кілометр від епіцентру займання повилітали вікна. 

«У будинках немає вікон. І це за кілометр від місця вибуху», – каже автор відео. 

Також у Мережі опублікували відео із залишками російського літака. Він добряче обгорів через вибухи. 

Зазначимо, що кількість потерпілих від вибуху, як заявляють окупанти, зросла до дев'яти.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. 

Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію. 

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Читайте також:

Теги: окупанти Крим

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

У трьох містах чутно гучні вибухи (відео)
У трьох містах чутно гучні вибухи (відео)
Рашисти обстріляли Сумщину з артилерії і мінометів, є поранені
Рашисти обстріляли Сумщину з артилерії і мінометів, є поранені
Спалений літак та пошкоджені будинки: з'явилося відео наслідків вибухів у Криму
Спалений літак та пошкоджені будинки: з'явилося відео наслідків вибухів у Криму
В окупованій Кирилівці прогриміли вибухи (відео)
В окупованій Кирилівці прогриміли вибухи (відео)
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є постраждалі
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є постраждалі
Окупанти пояснили вибухи на аеродромі в Криму «порушенням пожежної безпеки»
Окупанти пояснили вибухи на аеродромі в Криму «порушенням пожежної безпеки»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Корбан після тривалого мовчання взявся за Зеленського
76K
Мешканці п'яти областей отримають додаткові виплати: деталі
67K
Волкер розкрив справжні плани Ердогана, який зустрічався із Путіним
47K
Росіянка, яка в Австрії накинулася на українок, отримала заслужене покарання
40K
Медведєв і бінокль. Нове фото політика висміяли у соцмережах
34K
Російські терористи на Донбасі показали свою відповідь американським Himars (відео)

Новини

Війна має закінчитися Кримом: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:32
Пропагандисти РФ намагаються очорнити ЗСУ: дослідження 
Вчора, 21:02
Депутат Бундестагу вимагає позбавити Росію права вето в Радбезі ООН
Вчора, 20:58
Найближчі кілька днів українцям варто бути особливо обачними: попередження експерта 
Вчора, 20:14
Офіс президента оптимістично прокоментував вибухи на ворожому аеродромі
Вчора, 19:46
Хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я
Вчора, 19:33

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту