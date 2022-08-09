Спалений літак та пошкоджені будинки: з'явилося відео наслідків вибухів у Криму

В окупованому Криму показали наслідки вибухів на аеродромі «Саки»

Кількість потерпілих, як заявляють окупанти, зросла до дев'яти

На військовому аеродромі «Саки», що розташований у Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. У Мережі уже публікують наслідки потужних вибухів.

На одному із кадрів видно пошкоджені будинки в тимчасово окупованому Криму. Відео записували із пожежного автомобіля.

Автор відео розповів, що вибухи були настільки потужними, що у будинках за кілометр від епіцентру займання повилітали вікна.

«У будинках немає вікон. І це за кілометр від місця вибуху», – каже автор відео.

Також у Мережі опублікували відео із залишками російського літака. Він добряче обгорів через вибухи.

Зазначимо, що кількість потерпілих від вибуху, як заявляють окупанти, зросла до дев'яти.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.