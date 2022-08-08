«Південь» роз’яснив, чим особливі німецькі «Гепарди»
«Гепарди» вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки «Гепард» вже в Україні. Оперативне командування «Південь» повідомило у чому особливість даних САУ.
Зазначається, що ці комплекси будуть прикривати важливі об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах. «Гепард» здатен працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника.
САУ «Гепард» – зенітна установка, яка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але в 2000-х від неї відмовились. Зараз її використовують в інших країнах світу. Установка базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, що визнчають ціль на відстані до 15 км.
У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших радіолокаційних станцій, – по суті, бачити ціль поза своєю зоною. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей. Також у магазині 20 снарядів для наземних цілей. Темп вогню кожної гармати – 550 пострілів на хвилину, тобто разом – 1100 пострілів по цілі.
Вони вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Екіпаж складається всього з трьох людей: водій, командир і навідник. Гепард почали розробляти в 60-х роках.
Нагадаємо, Німеччина передала Україні перші три зенітні самохідні установки «Гепард», а також декілька тисяч боєприпасів до них наприкінці липня.
До слова, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.
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