«Південь» роз’яснив, чим особливі німецькі «Гепарди»

САУ «Гепард» – зенітна установка, яка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але в 2000-х від неї відмовились. Зараз її використовують в інших країнах світу. Установка базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, що визнчають ціль на відстані до 15 км.

У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших радіолокаційних станцій, – по суті, бачити ціль поза своєю зоною. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей. Також у магазині 20 снарядів для наземних цілей. Темп вогню кожної гармати – 550 пострілів на хвилину, тобто разом – 1100 пострілів по цілі.

Вони вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Екіпаж складається всього з трьох людей: водій, командир і навідник. Гепард почали розробляти в 60-х роках.