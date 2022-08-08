ЗСУ повідомили результати нічного «полювання» на півдні 

Обстановка на півдні напружена, але контрольована

Протягом ночі на 8 серпня нашими ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено ворожі втрати у кількості 11 рашистів та двох військових автівок. Також відпрацьовано і підтверджено ураження складу боєприпасів, Антонівського та Каховського мостів. Про це повідомило оперативне командування «Південь». Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Протягом ночі ворогом нанесено три ракетні удари.

«Ворог продовжує наносити авіаційні удари по вивільнених з-під окупації населених пунктах, із метою повернення собі втрачених позицій, але успіху не має, наших втрат також», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ворог деморалізований через відсутність логістичного забезпечення на півдні України.

Просування ворога на суші півдня України дуже ускладнене, тому російські війська зосередилися на артилерійських і авіаційних ударах.

Як відомо, в Чорному морі перебуває на постійній основі приблизно 10 одиниць корабельно-катерного складу російських сил, на бойовому чергуванні вони мають чотири носії ракет типу «Калібр» та один-два великих десантних кораблі. Сьогодні вранці з одного із таких підводних носіїв була спроба атакувати Україну ракетами, які збила наша ППО.