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Ресторани MacDonald's у Казахстані отримали нову дивну назву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ресторани MacDonald's у Казахстані отримали нову дивну назву
У Казахстані відкрили McDonald`s після ребрендингу
Фото пресслужби Food Solutions KZ

Казахстан відкрив нові «ресторани, що піднімають настрій»

Компанія Food Solutions KZ, яка керувала McDonald`s у Казахстані, перейменувала ресторани мережі втретє після видходу з ринку американської фірми. Тепер вони називаються I`m. Про це пише місцеве видання Inform Buro.

Презентація відбулася 23 листопада в Алмати. Про ребрендинг оголосив гендиректор Food Solutions KZ Асет Машанов. Під основним написом I`m зазначено: feel-good restaurants («ресторани, що піднімають настрій»). Бренд локальної мережі, представлений 24 ресторанами по всій країні.

«Назва читається як «айм» («айем»), при цьому апостроф посередині набуває форми серця і дозволяє вимовляти назву як «айловем». Сервіси café і drive відповідно отримали назви I'm café та I'm drive. Новий фірмовий стиль відобразиться на вивісках, упаковці, уніформі співробітників та на всіх інших елементах брендингу компанії», – пояснила пресслужба Food Solutions KZ.

Ресторани McDonald`s відкрилися у Казахстані у 2016 році. На початку 2023 року американська компанія повідомила про звільнення з країни на тлі скорочення поставок. Влада Казахстану пояснила закриття McDonald`s тим, що у компанії виникли проблеми після продажу російського бізнесу. У січні 2023 року на ресторанах було встановлено вивіски «Ми відкрилися», але компанія декілька разів змінювала свою назву. 

Нагадаємо, росіяни розповідають про погану їжу у колишніх ресторанах McDonald's Після зміни власників у ресторанах, які колись належали McDonald's, значно погіршилася якість страв. На проблеми з харчами у новій мережі ресторанів «Вкусно – и точка» росіяни скаржаться у соцмережах. Зокрема, у мережі поширюють фото бургерів, які зроблені із булочок з пліснявою.

Раніше стало відомо, що McDonald's Israel тимчасово закриває всі філії в країні для того, щоб безкоштовно годувати ізраїльських військовослужбовців та медичний персонал. Повідомляється, що цей крок американського гіганта швидкого харчування викликав бойкот в Єгипті. Жителі цієї найбільшої за чисельністю населення арабської країни обурені тим, що компанія, на їхню думку, підтримує ізраїльську армію, внаслідок чого вирішили відмовитися від покупок у McDonald's.

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Теги: Казахстан ресторан харчування населення стиль McDonald's

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