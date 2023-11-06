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Фінляндія знайшла російський слід у популярному смаколику

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Фінляндія знайшла російський слід у популярному смаколику
Морозиво фінських брендів Penguin, Ingman та Fazer опинилось у центрі скандалу
фото із відкритих джерел

Yle: популярні виробники морозива продовжують заробляти у Росії

У Фінляндії важко купити морозиво, яке не має відношення до Росії, яка веде загарбницьку війну в Україні. Фінське видання Yle звинуватило місцевих виробників морозива у зв'язках із РФ. При цьому журналісти підкреслили, що у Фінляндії складно купити ці ласощі, які не мають жодного відношення до країни-агресора.

«Зв'язок з Росією можна знайти у цих фінських брендах: Penguin, Ingman та Fazer, деякі види морозива Pirkka, фінське морозиво мережі S та власне морозиво магазинів Lidl. Війна в Україні не є достатньою причиною для їхнього виходу з країни», – йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що ці бренди підтримують дві транснаціональні компанії: Unilever та Nestle. Усі вони, як і раніше, ведуть бізнес у Росії, стверджують журналісти. А жорстока загарбницька війна Володимира Путіна в Україні не є достатньою причиною для їх виходу з Фінляндії, пише Yle.

Група Froneri є другим за величиною виробником морозива в світі, який працює по всьому світу, зокрема в Росії. Компанія наполовину належить швейцарському харчовому гіганту Nestlé та французькій інвестиційній компанії Pai Partners. У Фінляндії Pingviini, Aino, Classic і Puffet – усі бренди морозива, які виробляє компанія Froneri Finland. При цьому Froneri Finland навіть війну в Україні не називає війною – «геополітичною подією».

Як нагадує видання, у Швеції велика хвиля бойкоту почалася влітку, коли Україна внесла кондитерського гіганта, який володіє шоколадом Marabou, до списку спонсорів війни. Традиційний шведський шоколад Marabou належить американській компанії Mondelez. Компанію критикували у Швеції через те, що вона все ще працює в Росії.

Раніше швейцарська компанія Nestle потрапила до українського списку «міжнародних спонсорів війни», бо продовжує вести свою діяльність у Росії, постачати товари та розширювати свою російську виробничу базу. У Національному агентстві України з питань запобігання корупції (НАЗК) пояснили, що, незважаючи на заяви корпорації про те, що вона забезпечує населення РФ лише товарами першої необхідності, а також піклується про своїх співробітників у країні, Nestle все одно підтримує економіку країни.

У вересні стало відомо, що НАЗК внесло до списку «міжнародних спонсорів війни» компанію PepsiCo і виробника різних солодощів Mars. У відомстві пояснили, що компанії продовжують вести бізнес, платити податки та активно шукати співробітників у Росії. При цьому PepsiCo обіцяла припинити діяльність на території РФ.

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Теги: росія конфлікт супермаркет солодощі Україна скандал Фінляндія бізнес війна податки шоколад

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