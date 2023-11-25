На Харківщині автобус потрапив у ДТП: десятки травмованих

Унаслідок зіткнення автомобіля «Тойота» з автобусом водій «Тойоти» помер на місці

У Куп'янському районі Харківської області вранці 24 листопада автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок аварії загинув водій автобуса, також є багато постраждалих серед пасажирів. Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Унаслідок зіткнення автомобіля «Тойота» з автобусом водій «Тойоти» помер на місці, а його пасажира було доставлено до лікарні з отриманими травмами.

«Водій та 16 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», – повідомили в поліції.

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За фактом аварії було розпочато кримінальне розслідування за статтею щодо порушення правил дорожнього руху Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, що у четвер, 23 листопада, близько 22:30, на автодорозі «Львів-Шегині» у селі Зимна Вода Львівського району водій карети швидкої допомоги наїхав на двох пішоходів.

Також у Голосіївському районі столиці на вулиці Старокиївська відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей «Ауді» і «Тойота». Аварія за участю двох автівок сталась 14 листопада близько 20:00 години.

Раніше повідомлялося, що українського актора Остапа Ступку, який влаштував дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва, хочуть посадити на три роки.