Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Харківщині автобус потрапив у ДТП: десятки травмованих

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Харківщині автобус потрапив у ДТП: десятки травмованих
фото: поліція Харківської області

Унаслідок зіткнення автомобіля «Тойота» з автобусом водій «Тойоти» помер на місці

У Куп'янському районі Харківської області вранці 24 листопада автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок аварії загинув водій автобуса, також є багато постраждалих серед пасажирів. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Унаслідок зіткнення автомобіля «Тойота» з автобусом водій «Тойоти» помер на місці, а його пасажира було доставлено до лікарні з отриманими травмами.

«Водій та 16 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», – повідомили в поліції.

На Харківщині автобус потрапив у ДТП: десятки травмованих фото 1

За фактом аварії було розпочато кримінальне розслідування за статтею щодо порушення правил дорожнього руху Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, що у четвер, 23 листопада, близько 22:30, на автодорозі «Львів-Шегині» у селі Зимна Вода Львівського району водій карети швидкої допомоги наїхав на двох пішоходів. 

Також у Голосіївському районі столиці на вулиці Старокиївська відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей «Ауді» і «Тойота». Аварія за участю двох автівок сталась 14 листопада близько 20:00 години.

Раніше повідомлялося, що українського актора Остапа Ступку, який влаштував дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва, хочуть посадити на три роки.

Теги: ДТП Харківщина розслідування автобус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Індії зіштовхнулися потяги: є загиблі, десятки постраждалих
В Індії зіштовхнулися потяги: є загиблі, десятки постраждалих
30 жовтня, 04:15
Директор фірми ALFA Пьотр Сапєжинський
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
30 жовтня, 13:20
Смертельне ДТП під Вінницею: травмовано троє дітей
Смертельне ДТП під Вінницею: травмовано троє дітей
12 листопада, 22:51
Біля будинку онучки Байдена сталася стрілянина: деталі інциденту
Біля будинку онучки Байдена сталася стрілянина: деталі інциденту
13 листопада, 22:18
Аварія сталася у неділю, 29 жовтня, повідомляють очевидці
У центрі Одеси Infiniti влетіла у вітрину ресторану (фото)
29 жовтня, 21:41
У Куп'янську сталися пожежі
На Харківщині «Шахеди» пошкодили заклад освіти, будинки та підприємство (фото)
11 листопада, 09:44
Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено будівлі молококомбінату
Окупанти ударили «шахедами» по Харківщині, пошкоджено підприємство
14 листопада, 09:15
Хуберт Зайпель взяв інтерв'ю у Володимира Путіна в 2014 році
Скандал у Німеччині. Путін платив західним журналістам за інтерв'ю?
17 листопада, 04:33
Івана Наумова було звільнено з правоохоронних органів у 2020 році через розслідування про роботу відпочинкового комплексу його сім'ї під час карантину
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції
Вчора, 08:55

Події в Україні

Окупанти вдарили по енергетиці: у Києві горіла підстанція
Окупанти вдарили по енергетиці: у Києві горіла підстанція
Уночі 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість дронів (оновлено)
Уночі 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість дронів (оновлено)
Удар дронами по Київщині та масований обстріл прифронтових районів: яка ситуація в регіонах
Удар дронами по Київщині та масований обстріл прифронтових районів: яка ситуація в регіонах
До Києва приїхав президент Швейцарії (фото)
До Києва приїхав президент Швейцарії (фото)
Нічний удар по Дніпропетровщині: чим атакували окупанти
Нічний удар по Дніпропетровщині: чим атакували окупанти
Чи допоможуть окупантам нові штурми на Авдіївському напрямку: відповідь ISW
Чи допоможуть окупантам нові штурми на Авдіївському напрямку: відповідь ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Мобілізація в Україні: Банкова зробила заяву
60K
Відомий бізнесмен звинуватив військового «у розколі суспільства» через українську мову
42K
Ревізори вийшли на гірськолижну трасу. А там… Коломойський!
18K
Поляки масово вбачають загрозу в українських брендах: результати соцопитування
15K
Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні
12K
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Сьогодні, 09:02
Ворог підключив авіацію до штурмів на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 08:05
Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 05:15
25 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору
Сьогодні, 00:05
Через посилену роботу та наслідки атак ворога енергоблоки ТЕС вимушені виходити у короткочасні ремонти, – ДТЕК
Вчора, 16:27
«Метінвест» Ахметова передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби
Вчора, 16:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua