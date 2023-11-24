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Ексдиректорка полтавського підприємства потрапила в корупційний скандал через мандарини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексдиректорка полтавського підприємства потрапила в корупційний скандал через мандарини
Санкція статті передбачає кримінальне покарання – позбавленням волі на строк від трьох до шести років
колаж: poltava.to

Восени 2021 року новостворене комунальне підприємство «Добробут Полтавської міської ради» провело закупівлю овочів, фруктів та горіхів на 3,6 млн грн

Слідчі поліції Полтавщини встановили, що у 2021 році директорка комунального підприємства Полтавської міської ради свідомо закупила овочі, фрукти та горіхи для харчування учнів за завищеною ціною. Завдана державі матеріальна шкода склала близько півмільйона грн.  При цьому замовник свідомо завищив очікувану вартість закупівлі, розігравши тендер між двома спорідненими учасниками, які пов’язані з підприємцем Володимиром Сергієнком. Про це повідомляє сайт «Інтернет-видання Полтавщини». 

Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Також встановлено факт придбання продуктів з порушенням процедури закупівель. «20 листопада службовій особі комунального підприємства повідомили про підозру у вчиненні службового злочину та вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту», – зазначив Рекун.

Слідчим управлінням обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 (Умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Санкція статті передбачає кримінальне покарання – позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Правоохоронці перевіряють інші факти порушень, допущених службовою особою при проведенні закупівель для організації та забезпечення харчування учнів закладів освіти міста.

Ухвала слідчого судді Октябрського райсуду Полтави від 21 листопада, яка оприлюднена у судовому реєстрі, дає розуміння нюансів цієї кримінальної справи.

В ухвалі сказано, що у вересні 2021 року керівниця КП «Добробут» Катерина Гарбар з метою одержання від ТОВ «Сефторг» неправомірної вигоди, сформувала очікувану вартість закупівлі овочів, фруктів та горіхів на суму 9 млн 918 тис. грн, яка значно відрізнялася від вартості аналогічних товарів на ринку.

В результаті конкурсу 26 жовтня переможцем визнали ТОВ «Сефторг», а 8 листопада із товариством було підписано договір. Єдиним конкурентом «Сефторга» на тендері стала ФОП Людмила Випущенко. Обидва учасники фактично контролюються одним власником — підприємцем Володимиром Сергієнком. 

Надалі Катерина Гарбар уклала із товариством додаткові угоди, згідно із якими зменшено кількість закупленого товару та загальну ціну договору до 3 млн 641 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що депутат Тернопільської райради потрапив у корупційний скандал через одержання грошей за оформлення права власності на землю.

Теги: скандал тендер розслідування харчування овочі фрукти Полтавщина

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