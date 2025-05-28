Спецпризначенці ГУР нищать окупантів на Харківщині: ексклюзивне відео

Воїни ГУР знищили 49 гаубиць і гармат, 17 автомобілів і мотоциклів, три човни, дві артилерійські установки та два танки окупантів

Воїни «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки Міноборони під час весняної операції на Куп’янському напрямку знищили та уразили близько 600 ворожих підземних укриттів, дев'ять польових складів боєкомплекту, вісім переправ та завдали значних втрат у живій силі та техніці противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Ексклюзив від бійців «Спецпідрозділу Тимура» з Куп’янського напрямку фронту. За час весняної операції, спрямованої на руйнацію спроб російських окупантів переправитися через Оскіл та розширити плацдарм на правому березі річки, спецпризначенці воєнної розвідки знищили та уразили близько 600 ворожих підземних укриттів, дев'ять польових складів БК і вісім переправ. Серед знищеної техніки загарбників – 49 гаубиць і гармат, 17 автомобілів і мотоциклів, три човни, дві артилерійські установки та два танки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдані окупантам втрати особового складу – 439 вбитими та пораненими. Шестеро загарбників взято в полон.

Комплексну операцію здійснюють воїни підрозділів «Юнгер», «РДК», «Братство», «Nobody», «Стугна», «Химера», «Paragon», «БДК», «Сибірський Батальйон», «Аратта», «1514», «Art Division», «First Line», «Raven Group», які входять до складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України.

Нагадаємо, що російські війська з квітня нарощують ударно-штурмові дії на всіх ділянках фронту Харківщини. Посилення розпочалося з квітня й досі триває. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командира 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес»