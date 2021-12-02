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    У житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири – у лікарні

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    На Донеччині стався вибух у дев&rsquo;ятиповерхівці - У житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири – у лікарні
    На Донеччині стався вибух у дев’ятиповерхівці
    фото: ДСНС у Донецькій області

    Чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення з діагнозом «термічні опіки кистей, голови та обличчя»

    У місті Покровськ Донецької області пролунав вибух у житловій 9-поверхівці, внаслідок чого постраждала одна людина – власник квартири. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Павло Кириленко.

    За його словами, вибух стався у житловій дев’ятиповерхівці 2 грудня об 11:51. Постраждав 36-річний чоловік – власник квартири, де стався вибух.

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    У житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири – у лікарні
    У житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири – у лікарні
    У житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири – у лікарні
    У житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири – у лікарні

    Постраждалого чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення з діагнозом «термічні опіки кистей, голови та обличчя». Стан його здоров'я задовільний.

    У квартирі пошкоджено одну міжквартирну стіну та дві міжкімнатні. Загрози вибуху та руйнування опорних конструкцій будинку немає. Попередня причина події — вибух газу.

    Наразі рятувальники Головного управління ДСНС України у Донецькій області розчищають уламки скла на місці події.

    Напередодні у будинку на Одещині прогримів вибух. Ймовірна причина займання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі (за попередньою інформацією, власниця топила піч за допомогою легкозаймистих рідин, а саме – бензину).

    Нагадаємо, 25 листопада у багатоповерховому будинку на вул. Максима Берлинського, 31 у Києві стався вибух. За попередніми даними, на третьому поверсі будинку стався витік газу.

    27 листопада місті Нова Одеса Миколаївської області в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух побутового газу, в квартирі на п’ятому поверсі. Троє людей загинули і троє постраждали.

    Теги: вибух газ ДСНС Донеччина житло рятувальники будинок
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    У житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири – у лікарні