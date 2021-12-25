На Львівщині вибухнув газ у житловому будинку: постраждали п'ятеро осіб

Вибух стався в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку

Сьогодні, 25 грудня у Ниновичі (Львівська область) стався вибух. Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

«25 грудня о 11:50 у с. Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією рятувальників, у будинку стався вибух газу, внаслідок чого постраждали п'ятеро осіб.

На місці проводиться огляд потерпілих працівниками швидкої медичної допомоги.

В результаті вибуху будинок зруйновано було повністю. Від ДСНС залучено вісім осіб та дві одиниці техніки.

Як повідомлялося раніше, на Дніпропетровщині у місті Кам'янське у квартирі багатоповерхівки на вулиці Ніжинській вибухнув газ. За повідомленням головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області, після вибуху у двох квартирах почалася пожежа.

Минулого тижня у Львові у багатоповерхівці стався вибух. Постраждали троє людей, яких з опіками середньої ступені тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Нещодавно у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.

Також у житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири опинився у лікарні.

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