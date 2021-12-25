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    На Львівщині вибухнув газ у житловому будинку: постраждали п'ятеро осіб

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    Вибух майже повністю зруйнував будинок - На Львівщині вибухнув газ у житловому будинку: постраждали п'ятеро осіб
    Вибух майже повністю зруйнував будинок
    фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

    Вибух стався в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку

    Сьогодні, 25 грудня у Ниновичі (Львівська область) стався вибух. Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

    «25 грудня о 11:50 у с. Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух», – йдеться у повідомленні.

    За попередньою інформацією рятувальників, у будинку стався вибух газу, внаслідок чого постраждали п'ятеро осіб.

    На місці проводиться огляд потерпілих працівниками швидкої медичної допомоги.

    В результаті вибуху будинок зруйновано було повністю. Від ДСНС залучено вісім осіб та дві одиниці техніки.

    Як повідомлялося раніше, на Дніпропетровщині у місті Кам'янське у квартирі багатоповерхівки на вулиці Ніжинській вибухнув газ. За повідомленням головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області, після вибуху у двох квартирах почалася пожежа.

    Минулого тижня у Львові у багатоповерхівці стався вибух. Постраждали троє людей, яких з опіками середньої ступені тяжкості госпіталізовано до лікарні.

    Нещодавно у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.

    Також у житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири опинився у лікарні.

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    Теги: вибух газ Львівщина ДСНС будинок
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    На Львівщині вибухнув газ у житловому будинку: постраждали п'ятеро осіб