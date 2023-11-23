На Прикарпатті затримано вчителя, на уроці якого застрелили школяра (фото)

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу

Під час обшуку за місцем проживання учителя вилучено пневматичну гвинтівку

Поліція затримала вчителя ліцею на Івано-Франківщині, де учора під час заняття зі стрільби загинув 14-річний школяр. Про це повідомляє поліція Івано-Франківщини.

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За даними слідства, в приміщенні ліцею згідно з розкладом проводилось гурткове заняття зі стрільби по мішенях із пневматичної гвинтівки. Однак вимоги та заходи безпеки були порушені – практичні стрільби відбувались на коридорі загального користування.

«Під час цього заняття учень 9-го класу, 15-річний підліток, при перезаряджанні пневматичної гвинтівки з необережності здійснив постріл в іншого учня. Куля калібру 4,5 мм поцілила в область грудної клітки. Від отриманої травми 14-літній хлопець помер до приїзду швидкої допомоги. На момент події, вчитель був присутній в коридорі, де відбувались стрільби», – йдеться у повідомленні.

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60-річного вчителя, жителя м. Надвірна, затримали. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено пневматичну гвинтівку.

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Розпочато два кримінальних провадження – за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність), а також ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили смерть неповнолітнього) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 22 листопада, в Івано-Франківській області на занятті зі стрільби з пневматичної гвинтівки застрелили учня 9-го класу. Трагедія сталася в приміщенні одного із ліцеїв Надвірнянського району.