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На Прикарпатті під час гурткових занять загинув школяр: деталі трагедії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Прикарпатті під час гурткових занять загинув школяр: деталі трагедії
Учень 9-класу отримав поранення в області грудної клітини
фото ілюстративне

Від отриманої травми підліток помер до приїзду швидкої допомоги

Сьогодні, 22 листопада, в одному із ліцеїв Надвірнянського району Івано-Франківської області загинув 14-річний школяр. Неповнолітнього хлопця поранили з пневматичної гвинтівки. Про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області.

Повідомлення до поліції щодо загибелі 14-річного школяра надійшло 22 листопада близько о 15:30. До місця подій одразу виїхали профільні служби та слідчі.

Після опитування свідків події з'ясувалось, що учень 9-класу отримав поранення в області грудної клітини з пневматичної гвинтівки під час проведення занять у рамках гурткової роботи. Від отриманої травми він помер до приїзду швидкої.

«Наразі на місці події продовжують працювати працівники поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події», – повідомляє пресслужба.

У Баштанському районі Миколаївської області На Прикарпатті під час гурткових занять загинув школяр. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в полі за селом та підірвалися на міні. Раніше на цій території велися активні бойові дії.

Теги: Миколаїв поранення Івано-Франківщина школярі смерть зброя поліція

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