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Президент Лукашенко обзавівся власним гранатометом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Лукашенко обзавівся власним гранатометом
Лукашенко відвідав артилерійську базу і пішов додому не з порожніми руками
Фото: Пул першого

Білоруський диктатор перевірив роботу артилерійської бази в Гомелі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту на артилерійську базу озброєння у Гомелі отримав у подарунок гранатомет. За даними агентства, йдеться про модель РПГ-7 у комплекті з оптичним приладом ПГО-7В.

Як уточнює Belta, ручний протитанковий гранатомет РПГ-7, виробництво якого було запущено у 1961 році, призначений для боротьби з танками, самохідними артилерійськими установками та іншою бронетехнікою. Також зброя використовується для ураження живої сили в укриттях та знищення малошвидкісних повітряних цілей.

Повідомляється, що «близький друг Путіна» відвідав 1868 артилерійську базу озброєння в Гомелі, щоб ознайомитися з її роботою і перевірити готовність зброї до бою. На території військового об'єкта зберігаються та ремонтуються різні види озброєнь та військової техніки. Багаторічному лідеру Білорусі доповіли про призначення артилерійської бази та її структуру.

Нарадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що Україна для США відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується виїхати з країни. Про це передає Belta.

Лукашенко вважає, що через загострення арабо-ізраїльського конфлікту Україна відходить на другий план і партнери від неї відвернуться. «Україна буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: «Володя, послухай мене, досвідчену людину... Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть». І що відбувається? Україна відходить на задній план», – заявив він.

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Теги: подарунок озброєння президент Україна Володимир Зеленський війна Олександр Лукашенко зброя

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