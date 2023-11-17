Президент Лукашенко обзавівся власним гранатометом

Білоруський диктатор перевірив роботу артилерійської бази в Гомелі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту на артилерійську базу озброєння у Гомелі отримав у подарунок гранатомет. За даними агентства, йдеться про модель РПГ-7 у комплекті з оптичним приладом ПГО-7В.

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Як уточнює Belta, ручний протитанковий гранатомет РПГ-7, виробництво якого було запущено у 1961 році, призначений для боротьби з танками, самохідними артилерійськими установками та іншою бронетехнікою. Також зброя використовується для ураження живої сили в укриттях та знищення малошвидкісних повітряних цілей.

Повідомляється, що «близький друг Путіна» відвідав 1868 артилерійську базу озброєння в Гомелі, щоб ознайомитися з її роботою і перевірити готовність зброї до бою. На території військового об'єкта зберігаються та ремонтуються різні види озброєнь та військової техніки. Багаторічному лідеру Білорусі доповіли про призначення артилерійської бази та її структуру.

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Нарадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що Україна для США відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується виїхати з країни. Про це передає Belta.

Лукашенко вважає, що через загострення арабо-ізраїльського конфлікту Україна відходить на другий план і партнери від неї відвернуться. «Україна буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: «Володя, послухай мене, досвідчену людину... Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть». І що відбувається? Україна відходить на задній план», – заявив він.