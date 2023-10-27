Чи мають право постачальники зброї на прибуток? Держаудитслужба пропонує рішення конфлікту

Держаудитслужба підтримує та вважає за доцільне повернення умови розрахунку ціни з урахуванням прибутку

Держаудитслужба пропонує спрямувати прибуток постачальників зброї на розвиток військово-промислового комплексу

Державна аудиторська служба України підготувала свої пропозиції з врегулювання ситуації у сфері закупівель в оборонній сфері. Зокрема, вона підтримує повернення прибутку у склад ціни, а відповідні пропозиції вже надіслано до Міноборони. Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

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Як зазначено в повідомленні, служба готова надалі долучитися до розробки проєкту урядового рішення чи відповідного законопроєкту.

Державна аудиторська служба України підготувала свої пропозиції з врегулювання ситуації у сфері закупівель в оборонній сфері фото: Facebook/Держаудитслужба

«Зокрема, з метою підтримки обороноздатності держави у період дії воєнного стану в Україні, Держаудитслужба підтримує та вважає за доцільне повернення умови розрахунку ціни з урахуванням прибутку, як це було до 24 лютого 2022 року. Також Держаудитслужба, зважаючи на воєнний стан, пропонує передбачити спрямування вищезгаданого прибутку саме на розвиток військово-промислового комплексу: інновацію, модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо», – йдеться в повідомленні.

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Пресслужба зазначає, що Держаудитслужба не формує політику, а є правозастосовним органом. Її рішення ґрунтуються на основі юридичних фактів і конкретних правових норм, а її дії не передбачають застосування чи незастосування норм права на власне переконання.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань вже веде кримінальні провадження щодо низки підприємств, аудит яких показав, що вони порушували постанову уряду, отримуючи прибуток за постачання зброї та іншого забезпечення армії.

Раніше Державна аудиторська служба та представники громадських об’єднань, які представляють інтереси роботодавців України, підписали Меморандум про взаємодію.