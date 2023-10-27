Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Чи мають право постачальники зброї на прибуток? Держаудитслужба пропонує рішення конфлікту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чи мають право постачальники зброї на прибуток? Держаудитслужба пропонує рішення конфлікту
Держаудитслужба підтримує та вважає за доцільне повернення умови розрахунку ціни з урахуванням прибутку
фото з відкритих джерел

Держаудитслужба пропонує спрямувати прибуток постачальників зброї на розвиток військово-промислового комплексу

Державна аудиторська служба України підготувала свої пропозиції з врегулювання ситуації у сфері закупівель в оборонній сфері. Зокрема, вона підтримує повернення прибутку у склад ціни, а відповідні пропозиції вже надіслано до Міноборони. Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

Як зазначено в повідомленні, служба готова надалі долучитися до розробки проєкту урядового рішення чи відповідного законопроєкту.

Державна аудиторська служба України підготувала свої пропозиції з врегулювання ситуації у сфері закупівель в оборонній сфері
Державна аудиторська служба України підготувала свої пропозиції з врегулювання ситуації у сфері закупівель в оборонній сфері
фото: Facebook/Держаудитслужба

«Зокрема, з метою підтримки обороноздатності держави у період дії воєнного стану в Україні, Держаудитслужба підтримує та вважає за доцільне повернення умови розрахунку ціни з урахуванням прибутку, як це було до 24 лютого 2022 року. Також Держаудитслужба, зважаючи на воєнний стан, пропонує передбачити спрямування вищезгаданого прибутку саме на розвиток військово-промислового комплексу: інновацію, модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба зазначає, що Держаудитслужба не формує політику, а є правозастосовним органом. Її рішення ґрунтуються на основі юридичних фактів і конкретних правових норм, а її дії не передбачають застосування чи незастосування норм права на власне переконання.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань вже веде кримінальні провадження щодо низки підприємств, аудит яких показав, що вони порушували постанову уряду, отримуючи прибуток за постачання зброї та іншого забезпечення армії.

Раніше Державна аудиторська служба та представники громадських об’єднань, які представляють інтереси роботодавців України, підписали Меморандум про взаємодію.

Читайте також: Хто забрав прибуток у фірм, які озброюють та одягають армію? Нові документи у скандальній справі
Теги: фінанси війна зброя Міноборони Держаудитслужба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим відвертіше Путін демонструє божевілля – тим більше захоплення викликає у росіян
Росіянам подобається, що ними править божевільний маніяк
22 жовтня, 17:49
У парламенті Швейцарії не вистачило голосів, щоб схвалити реекспорт зброї на територію країн, які перебувають у стані війни
Парламент Швейцарії змінив рішення про реекспорт зброї в Україну
28 вересня, 08:18
У Росії святкували «День возз’єднання ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей з Росією»
У Росії не визначилися, які українські території вважати анексованими
1 жовтня, 04:31
Аналітики та західні дипломати переконані, що російський уряд фінансує розповсюдження своїх прапорів, аби таким чином здійснювати вплив на західноафриканські столиці
New York Times: РФ масово завозить у центральну Африку свої прапори
2 жовтня, 08:16
Можна звернутись як до Міноборони, так і до МОЗ та інших міністерств
Проблеми при проходженні ВЛК? Юристи розповіли, куди звертатись
9 жовтня, 16:00
Байден пообіцяв пряму бюджетну підтримку України, щоб допомогти їй підтримувати економіку під час війни
Байден запросив в Конгресу понад $60 млрд для України
20 жовтня, 18:18
Ізраїль вдарив по військовому комплексу «Хезболли» в Лівані
Ізраїль вдарив по військовому комплексу «Хезболли» в Лівані
24 жовтня, 06:17
Зеленський та Байден обговорили оборонну підтримку
Зеленський подякував США за потужну допомогу й лідерство
19 жовтня, 23:10
Головне завдання корабля «Володимир Козицький» – пошук морських мін на дні
У Севастополі підірвався протимінний корабель РФ
Вчора, 09:18

Економіка

Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету «Українська мова»
Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету «Українська мова»
«Укрзалізниця» виписувала премії за вигадані роботи на 1,6 млн грн – БЕБ
«Укрзалізниця» виписувала премії за вигадані роботи на 1,6 млн грн – БЕБ
Зростання резервів НБУ до $45 млрд дозволить продовжувати пом’якшення валютних обмежень, – Dragon Capital
Зростання резервів НБУ до $45 млрд дозволить продовжувати пом’якшення валютних обмежень, – Dragon Capital
Чи мають право постачальники зброї на прибуток? Держаудитслужба пропонує рішення конфлікту
Чи мають право постачальники зброї на прибуток? Держаудитслужба пропонує рішення конфлікту
Нацбанк повідомив, чому в Україні закриваються відділення банків
Нацбанк повідомив, чому в Україні закриваються відділення банків
Україна призупинила роботу «зернового» коридору через загрози з боку РФ
Україна призупинила роботу «зернового» коридору через загрози з боку РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
17K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9920
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6459
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6040
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
26 жовтня, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту