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Компанія Rheinmetall виробить для ЗСУ 100 тис. боєприпасів до мінометів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Компанія Rheinmetall виробить для ЗСУ 100 тис. боєприпасів до мінометів
Також німецький концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на артснаряди для України
фото ілюстративне

Поставки мають розпочатися найближчим часом і триватимуть протягом наступних двох років

Оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тис. боєприпасів до 120-мм мінометів. Про це йдеться в заяві концерну.

«Замовлення, вартість якого становить менше тризначного діапазону мільйонів євро, є частиною нещодавнього пакета військової допомоги в розмірі 400 млн євро для українських Збройних сил», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поставки мають розпочатися найближчим часом і тривати протягом наступних двох років.

Концерн повідомив, що завдяки нещодавньому придбанню іспанського виробника боєприпасів Expal компанія Rheinmetall ще більше зміцнила свій і без того великий досвід у галузі вогневої підтримки піхоти.

«Асортимент продукції групи включає повний спектр мінометних боєприпасів калібру 120, 81 і 60 мм. Їх доповнюють системи управління вогнем і мінометні системи, такі як 120-мм міномет Ragnarök та інноваційна 60-мм мінометна система RSG60», - написали в Rheinmetal.

Раніше міністр Кулеба провів зустріч з главою Rheinmetall і анонсував збільшення зброї.

Також повідомлялося, німецький концерн Rheinmetall передав Україні комплекси для боротьби з дронами. Також німецький концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на артснаряди для України.

Теги: Німеччина зброя війна боєприпаси міністр

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