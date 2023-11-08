Компанія Rheinmetall виробить для ЗСУ 100 тис. боєприпасів до мінометів

Також німецький концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на артснаряди для України

Поставки мають розпочатися найближчим часом і триватимуть протягом наступних двох років

Оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тис. боєприпасів до 120-мм мінометів. Про це йдеться в заяві концерну.

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«Замовлення, вартість якого становить менше тризначного діапазону мільйонів євро, є частиною нещодавнього пакета військової допомоги в розмірі 400 млн євро для українських Збройних сил», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поставки мають розпочатися найближчим часом і тривати протягом наступних двох років.

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Концерн повідомив, що завдяки нещодавньому придбанню іспанського виробника боєприпасів Expal компанія Rheinmetall ще більше зміцнила свій і без того великий досвід у галузі вогневої підтримки піхоти.

«Асортимент продукції групи включає повний спектр мінометних боєприпасів калібру 120, 81 і 60 мм. Їх доповнюють системи управління вогнем і мінометні системи, такі як 120-мм міномет Ragnarök та інноваційна 60-мм мінометна система RSG60», - написали в Rheinmetal.

Раніше міністр Кулеба провів зустріч з главою Rheinmetall і анонсував збільшення зброї.

Також повідомлялося, німецький концерн Rheinmetall передав Україні комплекси для боротьби з дронами. Також німецький концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на артснаряди для України.