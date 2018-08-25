На ринку у Хмельницькому сталася пожежа



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Вигоріли два кіоски

У Хмельницькому рятувальники ліквідували пожежу на речовому ринку. Про це інформує регіональне управління ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 25 серпня о 07:10. Йшлося про пожежу на території речового ринку «Дарсон» на вул. Львівське шосе в Хмельницькому.

До місця події було направлено чергові караули 1-го державного пожежно-рятувального загону.

По прибуттю на місце пожежі, рятувальниками встановлено, що горить два торговельних кіоски на площі 80 кв. м. Існує загроза поширення вогню на поряд розташовані кіоски роздрібної торгівлі.

Завдяки повідомленню про загорання, оперативним та злагодженим діям працівників ДСНС пожежу вдалося ліквідувати в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС та врятувати від знищення вогнем сусідні кіоски.

До ліквідації пожежі були задіяні 19 чоловік особового складу на 4 одиницях пожежної та спеціальної техніки.

Пожежу локалізовано о 07:25 та ліквідовано о 07:30.

В наслідок пожежі вигоріло 2 торговельних кіоски та 4 пошкоджено. Загиблих та травмованих під час пожежі не було. Причину пожежі наразі встановлюють експерти.