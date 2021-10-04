Регулятор ЄС затвердив щеплення третьою дозою вакцини Pfizer

Прийом додаткових доз можна розглядати щонайменше через 6 місяців після другої дози для людей віком від 18 років

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ухвалило рішення про застосування третьої, додаткової дози щеплення від Covid-19 препаратом Pfizer через шість місяців після другої дози. Відповідна заява оприлюднена на сайті EMA.

Як наголошує регулятор, дані щодо вакцини свідчать про підвищення рівня антитіл, коли бустерну дозу вводять приблизно через 6 місяців після другої дози у людей від 18 до 55 років. З огляду на це EMA дійшов висновку, що прийом додаткових доз можна розглядати щонайменше через 6 місяців після другої дози для людей віком від 18 років.

EMA продовжить моніторинг будь-яких даних, що з'являються щодо її ефективності.

У комітеті також дійшли висновку, що додаткову дозу вакцини проти Covid-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) та Spikevax (Moderna) можна вводити людям із сильно ослабленою імунною системою, принаймні через 28 днів після другої дози.

На національному рівні органи громадського здоров'я можуть видавати офіційні рекомендації щодо застосування додаткових доз, беручи до уваги нові дані про ефективність та обмежені дані про безпеку. Ризик запальних захворювань серця або інших дуже рідкісних побічних ефектів після додаткової дози не відомий і ретельно контролюється. Що стосується всіх ліків, EMA буде продовжувати вивчати всі дані щодо безпеки та ефективності вакцини.

Варто зазначити, що вакцина від коронавірусу Moderna залишилася тільки в Рівненській області.

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Як повідомлялося, за час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло понад 2,5 млн осіб, з них одужали 2,3 млн осіб, померло 56,9 тис. людей. За добу виявлено 4821 випадок інфікування.

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