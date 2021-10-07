Вчені визначили ключовий фактор виживання хворих на Covid-19

Низька відповідь антитіл проти S-білка вірусу SARS-CoV-2 виявилася головним чинником летальності зараження коронавірусом

Вчені з Канади та Іспанії визначили ключовий фактор виживання хворих на Covid-19 - це показник специфічних антитіл проти спайкового білка коронавірусу, які формуються при вакцинації, повідомляє видання Journal of Internal Medicine.

Специфічні антитіла проти спайкового білка (S-білка) коронавірусу заважають цьому вірусу розмножуватися в тілі носія.

Ще два показники - загальна кількість антигенів і обсяг РНК вірусу в крові людини - також впливають на здоров'я хворого Covid-19, але саме кількість антитіл проти S-білка визначає ймовірність летального результату.

Низька відповідь антитіл проти S-білка вірусу SARS-CoV-2 виявилася головним чинником летальності зараження коронавірусом, а загальна кількість антигенів і обсяг РНК вірусу в крові виявилися безпосередньо пов'язані з цим показником.

При низькому відповіді антитіл проти S-білка, кількість антигенів в 2,5 рази вище, ніж при високій відповіді, а вірусне РНК-навантаження є обернено пропорційною кількості антитіл.



