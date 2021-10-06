Кабмін виділив на популяризацію Covid-вакцинації 25 млн

Уряд виділив 25 млн гривень для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію від Covid-19

Передбачається провести перерозподіл бюджетних коштів, які спочатку були передбачені для Мінфіну

З державного бюджету буде витрачено 25 млн гривень на популяризацію кампанії з вакцинації від коронавірусу Covid-19 в Україні. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабміну, повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

«Кабмін виділив 25 млн гривень для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби Covid-19, викликаної коронавірусом Sars-CoV-2», – йдеться в повідомленні.

Для цього передбачається провести перерозподіл бюджетних коштів, які спочатку були передбачені для Мінфіну. Тепер 25 млн гривень отримає Міністерство культури та інформаційної політики.

Раніше стало відомо, якою буде кількість померлих від коронавірусу в Україні до кінця року.

Нагадаємо, останніми днями в Україні спостерігається спалах коронавірусної хвороби. За минулу добу, 5 жовтня, в країні зафіксували понад 12,7 тис. нових підтверджених випадків Covid-19. До лікарень потрапили 3745 людей з Сovid-19 чи підозрою на хворобу.

Станом на ранок 6 жовтня вже 11 областей України перебували у помаранчевій зоні за темпами поширення захворювання.

До слова, раніше ми показали, як біля «коронавірусної» лікарні в Києві швидкі по п’ять годин стоять в черзі.

Крім того, напередодні у РНБО роз'яснили, коли українцям чекати піку Covid-19 та чи вакцинують дітей.

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