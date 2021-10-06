Один з основних методів лікування коронавірусу виявився марним

Плазма пацієнтів, що одужали, до цього моменту використовувалася для лікування хворих на коронавірус, що перебувають у важкому стані

Нове дослідження вчених виявило неефективність використання для лікування хворих на Covid-19 плазми людей, що перенесли хворобу та одужали

Міжнародна група вчених дійшла висновку, що лікування хворих на Covid-19, що перебувають у важкому стані, плазмою людей, що одужали від коронавірусу, є неефективним у переважній більшості випадків. Результати дослідження було оприлюднено в Journal of the American Medical Association.

«Існували біологічно правдоподібні причини спробувати використовувати плазму пацієнтів, що одужали, на ранній стадії пандемії, коли сотні тисяч людей захворіли, а методи лікування ще не були знайдені. На жаль, він застосовувався або поза клінічними випробуваннями, або в рамках випробувань, що не орієнтувалися на пацієнтів у критичному стані. Це заважало зрозуміти, а чи працює це лікування взагалі», – розповів співавтор дослідження Брайан Макверрі, доктор медицини, доцент кафедри легеневих захворювань, алергії та реаніматології та фахівець з інтенсивної терапії.

У перші дні пандемії медична спільнота звернулася до старого методу лікування: використання крові пацієнтів, що одужали. Цей метод вже використовували, зокрема, коли епідемія лихоманки Ебола в Західній Африці була в самому розпалі. Тоді він показав хороші результати. Лікарі вирішили використовувати подібну методику щодо пацієнтів, які перебували у критичному стані через коронавірус.

Однак, дослідження вчених зі Школи медицини Університету Піттсбурга показало, що у переважній більшості випадків для хворих на Covid-19 такий спосіб лікування марний.

Як відзначають автори дослідження, тепер, провівши дослідження, вони можуть «зосередитися на методах лікування, які точно працюють, а також на розробці та тестуванні нових».

Нагадаємо, лікарський препарат від тропічних паразитів неочікувано виявився ефективним проти Covid-19.

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