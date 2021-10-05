МОЗ роз’яснив, кому не можна робити щеплення від коронавірусу

Переважна більшість людей не має протипоказань до щеплення від коронавірусу

Відсоток людей, що мають протипоказання до введення вакцини від Covid-19, дуже маленький

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, кому не можна вакцинуватися від коронавірусу. Відсоток людей, що мають протипоказання до введення вакцини від Covid-19, дуже маленький.

Як повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі «Сніданку з 1+1», коли йдеться про протипоказання до введення вакцини, то слід розрізняти кілька речей.

Є так звані абсолютні медичні протипоказання – ситуації, коли вакцину ні в якому разі не вводять людині, повідомив Кузін.

«Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість – непереносимість одного з компонентів препарату. Відсоток таких людей мінімальний – майже одна сота від загальної популяції людей», – говорить санлікар.

Це ті люди, які важко перенесли перше щеплення. Наприклад, отримали анафілактичний шок або алергічну реакцію. У такому випадку йдеться саме про медичні протипоказання, а тому другу вакцину таким людям не вводять. Лабораторного тестування «наперед» зараз провести не можна, зазначив Кузін. Якщо, наприклад, людина має серцево-судинні захворювання або онкологію, то варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем перед щепленням.

До слова, у «Дії» з'являться нові «коронавірусні» сертифікати. Тобто, в Україні найближчим часом будуть фактично всі три види сертифікатів, які зараз є на рівні ЄС – це сертифікати вакцинації, тестування та одужання від Сovid-19.

Тим часом регулятор ЄС затвердив щеплення третьою дозою вакцини Pfizer.

Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.