На Київщині обмежено рух вантажівок

Під час спеки рух великогабаритного транспорту дорогами Київської області заборонено

У Київській області обмежено рух транспортних засобів вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн усіма автомобільними дорогами загального користування за температури вище +28 С. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Відповідне рішення прийнято 17 червня під час позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Просимо водіїв з розумінням поставитися до прийнятих обмежень. Їх головною метою є збереження доріг Київщини та запобігання їх передчасному руйнуванню, а відтак і забезпечення безпеки для всіх учасників руху», – зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Раніше повідомлялося, що в Україні почала діяти тимчасова заборона на проїзд вантажних автомобілів дорогами державного значення.

Виняток лише для вантажівок, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Рух обмежується у денну пору доби при температурних показниках повітря вище +28 градусів за Цельсієм.

Водіям потрібно перечекати спекотний період можна на майданчиках для тимчасової стоянки транспортних засобів в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

До слова, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво».