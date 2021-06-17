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    На Київщині обмежено рух вантажівок

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    Рух вантажівок у спеку заборонено задля збереження доріг&nbsp; - На Київщині обмежено рух вантажівок
    Рух вантажівок у спеку заборонено задля збереження доріг 
    Фото з відкритих джерел

    Під час спеки рух великогабаритного транспорту дорогами Київської області заборонено

    У Київській області обмежено рух транспортних засобів вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн усіма автомобільними дорогами загального користування за температури вище +28 С. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

    Відповідне рішення прийнято 17 червня під час позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    «Просимо водіїв з розумінням поставитися до прийнятих обмежень. Їх головною метою є збереження доріг Київщини та запобігання їх передчасному руйнуванню, а відтак і забезпечення безпеки для всіх учасників руху», – зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

    Раніше повідомлялося, що в Україні почала діяти тимчасова заборона на проїзд вантажних автомобілів дорогами державного значення.

    Виняток лише для вантажівок, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

    Рух обмежується у денну пору доби при температурних показниках повітря вище +28 градусів за Цельсієм.

    Водіям потрібно перечекати спекотний період можна на майданчиках для тимчасової стоянки транспортних засобів в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

    До слова, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво».

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    Теги: дороги спека вантажівки Київщина
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    На Київщині обмежено рух вантажівок