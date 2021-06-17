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    Нуланд: санкції, які були запроваджені щодо Росії через Україну, залишаться

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    Вікторія Нуланд зауважила, що США віддані суверенітету і територіальній цілісності України - Нуланд: санкції, які були запроваджені щодо Росії через Україну, залишаться
    Вікторія Нуланд зауважила, що США віддані суверенітету і територіальній цілісності України
    Фото: ЕРА

    Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України

    Санкції, які запроваджені Сполученими Штатами щодо Росії через Україну, залишаться чинними. Про це заявила в інтерв’ю Радіо Свобода заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.

    «Ми дали чітко зрозуміти, і президент Байден іще раз повторив, що санкції, які були запроваджені проти Росії через Україну, будуть залишатися в силі і не будуть послаблятися, допоки Росія не змінить своєї поведінки щодо України», – зазначила Нуланд.

    Вона додала, що США віддані суверенітетові й територіальній цілісності України.

    «Президент назвав Україну як країну, щодо якої ми маємо великі розбіжності з Росією, але, як ви й сказали, Сполучені Штати твердо віддані – як ми й були вже кілька десятиліть – суверенітетові, незалежності і територіальній цілісності України. Ми маємо сильні програми підтримки України в галузі безпеки, економічного розвитку, антикорупційних зусиль, і все це буде продовжуватись», – сказала Нуланд.

    Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Про це він сказав під час брифінгу за підсумками саміту в Женеві.

    16 червня у швейцарській Женеві відбувся саміт президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Напередодні зустрічі Байден назвав Путіна «твердим» і «гідним супротивником» і додав: «Я не шукаю конфлікту з Росією, але ми дамо відповідь, якщо Росія продовжить свою шкідливу діяльність». За словами президента США, під час зустрічі з Путіним він прокладе йому «червоні лінії».

    У Кремлі натомість заявили, що Путін визначить для Байдена свої власні «червоні лінії».

    Серед таких «червоних ліній» президент Росії днями назвав імовірний вступ України до Північноатлантичного союзу.

    Теги: Росія США санкції Вікторія Нуланд саміт Путін президент час
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    Нуланд: санкції, які були запроваджені щодо Росії через Україну, залишаться