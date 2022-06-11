Окупанти можуть форсувати Сіверський Донець – Гайдай

Рашисти вже не вперше намагаються вийти до Білогорівки

Якщо ворог переправиться через річку, то зможе вийти на новий плацдарм

Російські війська можуть знову спробувати форсувати Сіверський Донець і вийти на новий плацдарм в районі Білогорівки (Луганська область). Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

За його словами, другий тиждень зберігається спекотна погода і рівень Сіверського Донця серйозно впав.

«Ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при спробі переправи в Білогорівці, десь метри на три або більше опустилася річка. Можливо будуть ще спроби переправитися через річку і зробити в районі Білогорівки новий плацдарм», – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти знову планують форсувати Сіверський Донець: відомо про напрямок.

Днями українські захисники не дали російським окупантам переправитися через Сіверський Донець поблизу Серебрянки, у ворога значні втрати.

Сіверський Донець в Україні протікає через Харківську, Луганську й Донецьку області.

Тим часом росіяни потужно обстрілюють Сєвєродонецьку промзону, але вона не заблокована. Українці мають перемоги у стрілецьких вуличних боях, але рашисти знищують місто з артилерії.

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