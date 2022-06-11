Окупанти встановили на Зміїному нові системи ППО: супутникові знімки

За даними супутників, нові російські системи ППО з'явилися на захопленому острові 9 червня

Російські окупанти встановили нові комплекси протиповітряної оборони острові Зміїний. Про це свідчать супутникові знімки компанії Planet Labs.

За даними супутників, нові російські системи ППО з'явилися на захопленому острові 9 червня.

Як вважають спеціалісти з групи OSINT-88, яка займається розвідкою з відкритих даних, це можуть бути системи типу «ТОР». Вони здатні уражати повітряні цілі на відстані 15 кілометрів та на висоті до 10 кілометрів. Комплекс був розроблений росіянами у 2008 році.

Нагадаємо, після втрати крейсера «Москва» російське командування перекинуло на острів Зміїний кілька зенітно-ракетних комплексів для протиповітряної оборони військових кораблів, які діють в Чорному морі.

Триває сто восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

За даними воєнної розвідки України, Росія ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти нашої держави. Противник застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ще близько 40 БТГр перебувають у резерві та можуть бути використані проти Збройних сил України.