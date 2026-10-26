На Тернопільщині зіткнулися авто і рейсовий автобус: є загибла, постраждало дев'ять людей

В автобусі перебували 15 осіб

Сьогодні, 26 жовтня, близько 08:30 на автодорозі між селом Панасівка та селом Малий Ходачків Великобірківської громади на Тернопільщині зіткнулися легковий автомобіль і рейсовий автобус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За попередніми даними, 23-річна жителька Гусятинської громади, керуючи автомобілем Kia Sportage, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з рейсовим автобусом сполученням «Тернопіль – Калагарівка». Унаслідок ДТП водійка від отриманих травм загинула на місці події.

В автобусі перебували 15 осіб. За попередніми даними, травми різного ступеня тяжкості отримали водій автобуса та восьмеро пасажирів, серед яких – один неповнолітній.

На місці події працюють слідчі поліції, які встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, поблизу селища Макарів у Бучанському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса та вантажівки. Унаслідок аварії один чоловік загинув, ще одна пасажирка отримала травми.