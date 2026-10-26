Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Тернопільщині зіткнулися авто і рейсовий автобус: є загибла, постраждало дев'ять людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Тернопільщині зіткнулися авто і рейсовий автобус: є загибла, постраждало дев'ять людей
На місці події працюють слідчі поліції, які встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди
фото: Національна поліція України

В автобусі перебували 15 осіб

Сьогодні, 26 жовтня, близько 08:30 на автодорозі між селом Панасівка та селом Малий Ходачків Великобірківської громади на Тернопільщині зіткнулися легковий автомобіль і рейсовий автобус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За попередніми даними, 23-річна жителька Гусятинської громади, керуючи автомобілем Kia Sportage, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з рейсовим автобусом сполученням «Тернопіль – Калагарівка». Унаслідок ДТП водійка від отриманих травм загинула на місці події.

На Тернопільщині зіткнулися авто і рейсовий автобус: є загибла, постраждало дев'ять людей фото 1
На Тернопільщині зіткнулися авто і рейсовий автобус: є загибла, постраждало дев'ять людей фото 2

В автобусі перебували 15 осіб. За попередніми даними, травми різного ступеня тяжкості отримали водій автобуса та восьмеро пасажирів, серед яких – один неповнолітній.

На місці події працюють слідчі поліції, які встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, поблизу селища Макарів у Бучанському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса та вантажівки. Унаслідок аварії один чоловік загинув, ще одна пасажирка отримала травми.

Читайте також:

Теги: Тернопільщина ДТП Національна поліція України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спільне фото Героя України з президентом Володимиром Зеленським
Добу лежав із джгутами. Герой України Сергій Панфілов – про службу, реабілітацію і селфі з президентом Інтерв’ю
29 вересня, 21:00
Олеся Надєєва поділилася подробицями аварії
«Просто якийсь жах». Відома українська акторка потрапила у ДТП (фото)
28 вересня, 16:21
У столиці змінено організацію руху мостами через Дніпро
Як перетнути Дніпро під час тривоги? Поліція пояснила правила для Києва
2 жовтня, 18:59
Сергій Лабазюк отримав травми середньої тяжкості
Водій, який покалічив нардепа Лабазюка, отримав вирок
2 жовтня, 16:30
Смертельна аварія на Бориспільщині
Лобове зіткнення в Яготині: водій KIA загинув, ще двоє людей у лікарні
6 жовтня, 16:27
Внаслідок аварії 46-річна потерпіла отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували
У Броварах водій Mitsubishi збив на пішохідному переході жінку
15 жовтня, 17:13
Окупанти двічі атакували Чортків на Тернопільщині
Окупанти двічі атакували Чортків на Тернопільщині
16 жовтня, 06:14
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення
У Харкові поліцейські затримали підозрюваного в убивстві військового ТЦК
19 жовтня, 17:31
У результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік
У Києві перекинувся мікроавтобус із пасажирами: шестеро людей у лікарні
19 жовтня, 16:25

Події в Україні

Окупанти вдарили по «Епіцентру» у Вінниці
Окупанти вдарили по «Епіцентру» у Вінниці
На Тернопільщині зіткнулися авто і рейсовий автобус: є загибла, постраждало дев'ять людей
На Тернопільщині зіткнулися авто і рейсовий автобус: є загибла, постраждало дев'ять людей
Кремль анонсував можливе припинення вогню ще на кількох ділянках фронту
Кремль анонсував можливе припинення вогню ще на кількох ділянках фронту
На Волині утворилися кілометрові черги на кордоні з Польщею (відео)
На Волині утворилися кілометрові черги на кордоні з Польщею (відео)
Повітряні сили пояснили, чим Росія пожертвувала, щоб реактивні шахеди долітали до Львова
Повітряні сили пояснили, чим Росія пожертвувала, щоб реактивні шахеди долітали до Львова
У Києві друга повітряну тривога від початку доби тривала 4 хвилини
У Києві друга повітряну тривога від початку доби тривала 4 хвилини

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
136K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
61K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua