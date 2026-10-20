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На Бучанщині у зіткненні з вантажівкою загинув водій мікроавтобуса

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Бучанщині у зіткненні з вантажівкою загинув водій мікроавтобуса
Дорожньо-транспортна подія сталася поблизу селища Макарів
фото: Національна поліція України

Водій автомобіля Volkswagen Transporter на нерегульованому перехресті не надав перевагу в русі вантажівці з напівпричепом

Поблизу селища Макарів у Бучанському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса та вантажівки. Унаслідок аварії один чоловік загинув, ще одна пасажирка отримала травми, повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За попередніми даними правоохоронців, 63-річний керманич автомобіля Volkswagen Transporter на нерегульованому перехресті не надав перевагу в русі вантажівці Mercedes-Benz Actros із напівпричепом, через що відбулося зіткнення.

Унаслідок інциденту водій Volkswagen загинув на місці події від отриманих травм. Його 55-річна пасажирка зазнала тілесних ушкоджень.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Київщині затримано прокурора Офісу генерального прокурора, якого підозрюють у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди. За попередніми даними, водій автомобіля Renault збив 36-річного пішохода та залишив місце аварії. ДТП сталася поблизу селища Ставище Київської області. 

Також на автодорозі Київ-Одеса трапилася аварія. Внаслідок зіткнення з джипом загинув 56-річний кермувальник ГАЗ «Волга». Двоє пасажирів іншого транспорту віком 18 та 47 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до медичного закладу.

Теги: Київщина ДТП

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