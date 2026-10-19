У Харкові поліцейські затримали підозрюваного в убивстві військового ТЦК

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення

50-річний чоловік отримав підозру

У Харкові правоохоронці затримали підозрюваного в убивстві 46-річного військовослужбовця ТЦК та СП, яке сталося 25 червня під час перевірки військово-облікових документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Харківської області.

У Салтівському районі в червні нападник завдав ножових поранень двом військовослужбовцям ТЦК та СП, унаслідок чого один військовослужбовець помер, інший отримав тілесні ушкодження.

«Правоохоронці переглянули сотні годин відеозаписів з камер відеоспостереження, відпрацювали близько 5000 осіб, які б могли бути свідками чи причетними до вчинення вказаного злочину. Відповідно до зовнішнього опису зловмисник на момент події перебував в окулярах. Під час перевірки місць продажу окулярів та надання офтальмологічних послуг правоохоронці отримали інформацію про особу, яка могла бути причетна до вказаної події», – йдеться у повідомленні.

Ймовірний нападник – 50-річний чоловік – проживав із матір’ю, обоє переїхали на орендовану квартиру.

«Оперативники встановили місця знаходження банкоматів, де відбувалося зняття грошових коштів матір’ю зловмисника. Оперативними заходами було встановлено нову адресу їх проживання. Під час проведення санкціонованого обшуку працівниками УКР та відділу кримінальної поліції ХРУП № 2 за силової підтримки ППОП ГУНП в Харківській області затримали 50-річного чоловіка, який зізнався що наніс ножові поранення військовим ТЦК та СП», – наголошується у заяві.

Слідчі за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за п. 8 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у червні у Харкові під час проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаних стався напад на військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Унаслідок інциденту один військовий загинув, ще один дістав поранення.