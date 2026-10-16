Окупанти двічі атакували Чортків на Тернопільщині

На місці влучання працює ДСНС

У ніч проти 16 жовтня російська терористична армія атакувала Тернопільську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Тернопільської ОВА Тараса Пастуха.

«Тернопілля знову зазнало ударів ворога. Двічі атаковано місто Чортків. На місці влучання працює ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі інформація про потерпілих не надходила.

До слова, у ніч проти 14 жовтня російський реактивний дрон влучив в одне з адміністративних приміщень Тернополя. Влучання сталося о 23:44.

Раніше Тернопільщина вже зазнавала таких атак. Вранці 29 вересня російські війська атакували область, зокрема обласний центр, реактивним безпілотником, а уламки дрона впали на територію промислового об'єкта.

Як повідомлялося, російські війська змінили підхід до повітряних атак на Україну, розширивши райони застосування безпілотників, щоб розосередити сили української ППО. Під час останніх атак близько двох третин випущених безпілотників становили класичні поршневі апарати, однак окупанти дедалі активніше долучають до них реактивні засоби ураження.