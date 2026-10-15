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У Броварах водій Mitsubishi збив на пішохідному переході жінку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Броварах водій Mitsubishi збив на пішохідному переході жінку
Внаслідок аварії 46-річна потерпіла отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували
фото: Національна поліція України

Під час ДТП світлофор не працював

У Броварах 13 жовтня внаслідок ДТП травмувалася 46-річна жінка, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Зазначається, що дорожньо-транспорна пригода сталася 13 жовтня у місті Бровари. 

«Правоохоронці попередньо встановили, що 59-річний водій автомобіля Mitsubishi здійснив наїзд на жінку, яка переходила проїзну частину в межах пішохідного переходу. Під час події світлофор не працював. Внаслідок аварії 46-річна потерпіла отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували», – зазначили у прес-службі.

Слідчі Броварського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, вранці 15 жовтня у селищі Димер Вишгородського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Унаслідок зіткнення одна з автівок загорілася, загинули двоє людей. Ще двоє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. На місці події бійці ДСНС провели роботи з деблокування тіл загиблих із понівеченого транспорту. 

До слова, 14 жовтня на автошляху М-05 Київ – Одеса поблизу селища Глеваха Фастівського району сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Унаслідок зіткнення одна людина загинула на місці. Також травми отримали двоє дітей – 2008 та 2011 років народження. Рятувальникам довелося за допомогою спеціального обладнання деблокувати тіло загиблої особи з понівеченого авто.

Теги: Київщина ДТП

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