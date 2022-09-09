На війні загинув оператор телеканалу «Прямий»

Олексій Юрченко загинув у боях за звільнення Балаклії

У боях за звільнення Балаклії загинув оператор Телеканал «Прямий» Олексій Юрченко. Про це повідомив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

«24 лютого він прийшов на Лаврську і одразу записався до 206 батальйону тероборони Києва.

Далі у лавах ЗСУ поїхав звільняти Харківщину. Як офіцер командував взводом гранатометників. І от... загинув під Балаклією», – розповів Порошенко.

Юрченко воював у лавах Збройних Сил ще у 2015-2016 роках.

«Він відзначився у боях за Мар'їнку і Піски. У 2015 році, коли донька Даринка йшла до першого класу, Олексій вирвався з фронту, щоб повести її у перший клас... Мої щирі співчуття дружині Тетяні та всій родині Олексія», – написав лідер партії «Європейська солідарність».

Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Згодом у мережі з'явилася низка відео, як жителі Балаклії зі сльозами на очах зустрічають у місті українських військових.

Нагадаємо, тим часом українські воїни прибирають із вулиць звільненого від російських загарбників міста Балаклія на Харківщині пропагандистську рекламу, яку раніше тут розмістили окупанти.

Також ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії (фото, відео).

До слова, в районі Балаклії українським військовим дістались розкішні трофеї. Окупанти так швидко тікали зі своїх позицій, що залишили багато корисного.