Вчені назвали перші ознаки зараження «стелс-омікроном»

Підваріант Covid «Стелс-омікрон» швидко поширюється по всьому світу

Запаморочення і втома можуть свідчити про зараження підтипом ВА.2 «омікрон»-штаму коронавірусу, так званим «стелс-омікроном». Про це пише газета Mirror із посиланням на Національну службу охорони здоров'я Великої Британії (NHS).

Відомий як BA.2, підваріант Covid, який вперше був ідентифікований у грудні 2021 року, швидко поширюється по всьому світу.

Хоча експерти все ще вивчають дію цієї нової версії Omicron, нова доповідь Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила, що BA.2 відрізняється від попередніх мутацій завдяки своїй структурі клітинного білка.

Як пояснили у відомстві, запаморочення «може з'являтися протягом дня», але якщо подібний симптом є постійним та інтенсивним, варто звернутися до лікаря.

Іншим поширеним симптомом, який з'являється рано, якщо ви заражені вірусом, є втома.

Доктор Анжеліка Кутзі – південноафриканський лікар, яка вперше повідомила владу про «омікрон»-штам коронавірусу в листопаді 2021 року, також говорила, що втома поряд із м'язовими болями може бути одним із перших ознак цього варіанту.

Також про зараження «стелс-омікроном» може свідчити сухість або першіння в горлі, нежить, чхання та біль у м'язах, додає видання.

Крім того, деякі пацієнти скаржилися на нехарактерні симптоми, такі як запаморочення, закладеність носа, туман у голові, висипання на шкірі, кон'юнктивіт, нудота або блювота. Інші заявляли про сонний параліч та нічну пітливість.

Раніше головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в Україні у середині лютого штам коронавірусу «Омікрон» витіснить варіант «Дельта».

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило нові аналітичні матеріали, які стосуються штаму «Омікрон». У МОЗ порахували смертність від цього різновиду коронавірусу.

Як відомо, в Україні від коронавірусу померло понад 100 тис. людей, одужало – майже 4 млн.