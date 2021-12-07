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    На Волині перед зимою дозріли чорниці (фото)

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    Ягідники цвіли двічі, тож жінка пізньої осені назбирала півтори літри чорниць - На Волині перед зимою дозріли чорниці (фото)
    Ягідники цвіли двічі, тож жінка пізньої осені назбирала півтори літри чорниць
    Фото: «Полісся»

    Природна аномалія: у кінці листопада зібрали урожай свіжих ягід

    Волинянка із села Клітицьк Наталія Іщик розповіла, що цьогоріч вдруге за 2021 рік вродили чорниці. Про це пише газета «Полісся».

    Жінка в серпні цього літа вирушила збирати лисички і побачила незвичну картину – чорничники вдруге за стандартний природний цикл зацвіли й омолоджувалися новими листочками.

    Скільки в ліс ходила, каже пані Наталя, такого ще не бачила. Але найбільше подивувало жінку, коли через три місяці по тому до неї зателефонувала племінниця й повідомила, що знову в лісі повно свіжих чорниць. А вже ж кінець осені.

    Вирішила особисто відвідати лісові масиви поблизу села, аби наочно переконатися в почутому.

    «Вже навіть кілька ночей мороз добрий вдарив. А ягідки чорніли на кущиках, наче щойно поспіли – солоденькі та соковиті. І лише покручені листочки, що при дотику обсипалися, свідчили про настання холодної пори. Ось так йшла по гриби, а назбирала нашвидкуруч півтора літра чорниці. Стояли вдома тиждень однаковісінькі: щось спожили в свіжому вигляді, щось переварили на варення», – поділилася пані Наталія.

    З чим пов’язане таке явище – сказати важко. Можливо, розмірковує жінка, це так вплинула тепла осінь, а, може, й загалом даються взнаки зміни клімату. Адже глибокої осені в наших лісах ще застала білі гриби. А довкола розцвіли навіть анемони, які в народі часто помилково називають «підсніжниками».

    Нагадаємо, раніше аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

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    Теги: Волинська область урожай жінка ліс
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    На Волині перед зимою дозріли чорниці (фото)