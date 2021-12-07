На Волині перед зимою дозріли чорниці (фото)

Природна аномалія: у кінці листопада зібрали урожай свіжих ягід

Волинянка із села Клітицьк Наталія Іщик розповіла, що цьогоріч вдруге за 2021 рік вродили чорниці. Про це пише газета «Полісся».

Жінка в серпні цього літа вирушила збирати лисички і побачила незвичну картину – чорничники вдруге за стандартний природний цикл зацвіли й омолоджувалися новими листочками.

Скільки в ліс ходила, каже пані Наталя, такого ще не бачила. Але найбільше подивувало жінку, коли через три місяці по тому до неї зателефонувала племінниця й повідомила, що знову в лісі повно свіжих чорниць. А вже ж кінець осені.

Вирішила особисто відвідати лісові масиви поблизу села, аби наочно переконатися в почутому.

«Вже навіть кілька ночей мороз добрий вдарив. А ягідки чорніли на кущиках, наче щойно поспіли – солоденькі та соковиті. І лише покручені листочки, що при дотику обсипалися, свідчили про настання холодної пори. Ось так йшла по гриби, а назбирала нашвидкуруч півтора літра чорниці. Стояли вдома тиждень однаковісінькі: щось спожили в свіжому вигляді, щось переварили на варення», – поділилася пані Наталія.

З чим пов’язане таке явище – сказати важко. Можливо, розмірковує жінка, це так вплинула тепла осінь, а, може, й загалом даються взнаки зміни клімату. Адже глибокої осені в наших лісах ще застала білі гриби. А довкола розцвіли навіть анемони, які в народі часто помилково називають «підсніжниками».

Нагадаємо, раніше аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

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