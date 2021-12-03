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    Догосподарювалися: «Житниця Європи» купує жито у Білорусі

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    Основним постачальником житнього борошна Україні наразі є Республіка Білорусь - Догосподарювалися: «Житниця Європи» купує жито у Білорусі
    Основним постачальником житнього борошна Україні наразі є Республіка Білорусь
    фото: skyba.ua

    Вже 10 років Україна імпортує жито для потреб хлібопекарської галузі

    Попри те, що Україну за звичкою називають «житницею Європи», власного жита практично не виробляємо вже багато років. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко.

    «Україну якось за звичкою називають «житницею», але свого жита у нас практично немає – вже десять років у Білорусі купуємо. Причому знову ж таки не зерно, а борошно, продукт із доданою вартістю», – зазначив фахівець.

    Варто зазначити, що український парламент 1 липня схвалив закон, що передбачає повернення ставки ПДВ 20% при оподаткуванні операцій з ввезення та вивезення з України деяких видів сільгосппродукції, зокрема, і жита.

    Раніше повідомлялося, що хоча Україна і зібрала рекордний урожай зерна цьогоріч, в Держезерві критично низькі запаси.

    Також повідомлялося, що вже до кінця поточного року ціни на хліб на споживчому ринку України зростуть щонайменше на 20%.

    До того ж експерти прогнозують помітне зниження якості вітчизняної хлібопекарської продукції.

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    Теги: ціни зерно урожай хліб
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    Догосподарювалися: «Житниця Європи» купує жито у Білорусі