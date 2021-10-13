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    Посеред осені у Вінниці зацвіла акація

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    Цвітіння вже пошкоджує приморозок <br /><br /> - Посеред осені у Вінниці зацвіла акація
    Цвітіння вже пошкоджує приморозок

    Сріншот із відео

    Осіння аномалія здивувала мешканців міста

    У Вінницю частково «повернулася» весна – у середмісті рясно зацвіла акація. Зазвичай дерево зацвітає наприкінці травня та на початку червня, тому така осіння аномалія вже привернула увагу мешканців міста. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

    Дерева, які ростуть біля багатоповерхівок, розквітли рясно та дуже красиво. Мешканці міста поспішають робити селфі біля цвітіння ніжно-бузкового кольору.

    Таке «повернення» весни протримається недовго – вночі температура у Вінниці вже опускається до нуля, тому цвітіння пошкоджує приморозок.

    Осіння аномалія виглядає доволі дивно – люди вже вдягають теплий одяг, дерева скидають листя, а на тлі цього квітне акація.

    Нагадаємо, раніше у декількох районах столиці розквітли каштани.

    Також у вересні в Чорнобилі зацвіли каштани, що зазвичай квітнуть у травні.

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    Теги: Вінниця весна
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    Посеред осені у Вінниці зацвіла акація