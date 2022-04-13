На захоплених територіях Харківщини окупанти відключили мобільний зв'язок

Окупанти здійснюють агресивний інформаційно-психологічний вплив на населення

Російські окупанти продовжують протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Росіянами проводяться перевірки документів, особистих речей та мобільних телефонів. Також окупанти здійснюють примусові перевірки помешкань.

На деяких зайнятих територіях Харківської області ворог вивів із ладу мережу стільникового зв’язку. Російські окупанти здійснюють агресивний інформаційно-психологічний вплив на населення. Він здебільшого спрямований на спроби переконання у безперспективності боротьби проти російських окупаційних військ.

Українські військові закликають громадян не вірити ворожій пропаганді та продовжувати тотальний спротив.

Як повідомлялося, за даними української розвідки, невідомі патріоти ліквідовують російських військових в тимчасово окупованому Мелітополі. Імовірно, це діє український рух опору.

До слова, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що окупанти поділили українських людей на чотири категорії: «націоналісти», прихильні до України, «нейтральні» та «вата».