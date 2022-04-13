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    Невідомі патріоти ліквідовують окупантів у Мелітополі – розвідка

    Українці не хочуть бачити російських окупантів у своїх містах - Невідомі патріоти ліквідовують окупантів у Мелітополі – розвідка
    Українці не хочуть бачити російських окупантів у своїх містах
    фото: головне управління розвідки Міноборони

    Із 20 березня по 12 квітня у Мелітополі було вбито 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань

    За даними української розвідки, невідомі патріоти ліквідовують російських військових в тимчасово окупованому Мелітополі. Імовірно, це діє український рух опору. Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони України.

    Розвідники встановили, що з 20 березня по 12 квітня у Мелітополі було вбито 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань, серед них були і «кадирівці».

    Причина смерті – ножові та вогнепальні поранення. Інформацію щодо точної кількості вбитих та обставини їхньої смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує, кажуть у розвідці.

    «Є дані, що це наслідок роботи українського руху опору Мелітополя», – йдеться в повідомленні розвідки.

    Зазначається, що наразі підрозділи окупаційних військ не можуть розшукати людей, причетних до знищення російських військовослужбовців.

    До слова, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що окупанти поділили українських людей на чотири категорії: «націоналісти», прихильні до України, «нейтральні» та «вата». Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Хер вам, а не Херсон». Чому Путіну не вдається повторити «русскую весну»?

    Теги: розвідка росія окупанти Міноборони війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Невідомі патріоти ліквідовують окупантів у Мелітополі – розвідка