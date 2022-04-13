Росія боїться залишати докази геноциду українців

Триває 49-й день повномасштабної війни Росії проти України

Одна з причин, через яку РФ не дає гуманітарний коридор з Маріуполя та інших місць – це відповідальність за скоєне на цих територіях.

Жахи Бучі та Ірпеня ніщо в порівнянні з Маріуполем, де загинуло багато тисяч цивільних. І РФ дуже не хоче, щоб докази такого геноциду спливли в Гаазі.

У РФ не проходять мітинги з вимогою випустити цивільних з місць ведення бойових дій. Їм взагалі начхати на нас, ми для них незручна причина відсутності Макдональдса та Інстаграма. А всі ці вбивства, мародерства та насильство творить не Путін. Це роблять росіяни.

Ті ж росіяни, які в Плоскому замінували дорогу на виїзд із села, а потім дозволили вийти із села цивільним. Після того як передня машина підірвалася на міні, росіяни посміхнулися лише «а хулі ви хотіли, ахахаха». І цивільні понуро повернулися назад у село, щоб бути живим щитом між ними і ЗСУ.

Просто запам'ятайте цей конструкт на майбутнє, коли вам говоритимуть, що у всьому винна не Росія, а путінська влада. Росіяни вміють воювати не з позиції сильного, а підлого.

А поки що РФ блокує гуманітарні коридори. Це означає, що сьогодні знову загинуть цивільні, і чимало...

Джерело: блог Олександра Карпюка

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