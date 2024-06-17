На Закарпатті автобус з людьми потрапив в аварію (фото)

Аварія сталась в селі Сімер Ужгородського району

У Закарпатській області сталася аварія за участю рейсового автобуса, у результаті ДТП є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба головного управління нацполіції.

Як зазначається, за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса, значні травми у трьох з них, зокрема, неповнолітньої дівчини.

Повідомлення про ДТП за участю рейсового автобуса надійшло до поліції сьогодні зранку. Аварія сталась в селі Сімер Ужгородського району.

На місці правоохоронці встановили, що 69-річний водій автобуса марки Ivan здійснював рух з Полянської Гути в напрямку Ужгорода. «Проїжджаючи населений пункт Сімер, чоловік не впорався з керуванням та допустив з’їзд в кювет, де автобус перекинувся на бік», – зазначили у поліції.

«Унаслідок аварії за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса. Значні травми зафіксовано у трьох із них – 46-ти та 60-річні жінки, а також 17-річна дівчина», – повідомили у поліції.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху.

Раніше повідомлялося, що у румунському повіті Констанца в ніч проти 17 червня сталася аварія за участі вантажівки та автобуса, у якому перебували 57 громадян України. Відомо про постраждалих. Як зазначається, в автобусі їхали 42 неповнолітні пасажири та 15 дорослих. З них двоє дорослих та 13 дітей потребують медичної допомоги. Двох дорослих і двох дітей уже доправили до лікарні.