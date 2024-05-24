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На Закарпатті у приміщенні військкомату помер мобілізований

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Закарпатті у приміщенні військкомату помер мобілізований
Мобілізований, за висновками ВЛК, був придатним до служби
фото ілюстративне

Чоловік помер до приїзду «швидкої»

На Закарпатті У приміщенні одного з військкоматів на Закарпатті помер чоловік. Розпочато перевірку. Про це повідомляє пресслужба Закарпатської Обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Так, в ТЦК та СП повідомили, що 23 травня у військовозобов’язаного, який перебував в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття.

«Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду «швидкої», яка по приїзду констатувала смерть. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за даним фактом призначено службову перевірку. Водночас у військкоматі додають, що, «на жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії».

Раніше повідомлялося на Дніпропетровщині військовозобов’язаний помер прямо у приміщенні ТЦК.

Також у Тернополі військовий помер на дев’ятий день після мобілізації.

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Теги: Закарпаття ТЦК смерть

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