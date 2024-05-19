Верховний лідер Ірану висловився щодо аварії президентського гелікоптера

Верховний лідер Ірану Аятолла Хаменеї заявив, що народ Ірану не повинен хвилюватися

Державне телебачення Ірану призупинило показ всіх своїх регулярних програм, щоб транслювати молитви за здоров'я Раїсі

Верховний лідер Ірану Аятолла Хаменеї виступив із заявою про аварію гелікоптера, на борту якого був президент Ірана Ібрагім Раїсі. Про це повідомляє Sky News.

Верховний лідер Ірану зазначив, що «народ Ірану не повинен хвилюватися, збоїв у роботі країни не станеться», «не буде жодних перешкод» для управління країною.

Нагадаємо, що раніше в Ірані молилися за здоров’я президента Ебрагіма Раїсі. Як повідомляє агентство Tabnak, молитви проводяться у мазарі імама Рези у місті Мешхед – іранській святині та місці щорічного паломництва і туризму десятків тисяч мусульман.

Іранські ЗМІ публікують відео з місця пошуків, де зазнав аварії гелікоптер президента Ірану. Там все оповито густим туманом. Понад 40 рятувальних бригад беруть участь в операції. Погода погіршується, авіація працювати не може.

Зазначимо, що вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, ймовірно, потрапив в аварію вдень 19 травня.