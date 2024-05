Автопілот Tesla ледь не спричинив жахливу аварію (відео)

Власник електромобіля Tesla заявив про серйозну проблему автопілота, коли його авто намагалося в'їхати прямо в поїзд, що перетинав залізничний переїзд. На щастя, він вчасно зреагував і зміг уникнути зіткнення, хоча машина все ж постраждала, повідомляє 24 авто.

Як стверджує водій, автомобіль був у режимі повного автономного водіння (FSD). Ба більше, це вже не перший подібний випадок, коли він стикається з тривожним інцидентом саме на залізничному переїзді. Імовірно, саме цей факт і врятував йому життя, бо він був частково готовий, що це може повторитися.

За його словами, останній інцидент стався 8 травня 2024 року. Він також має запис з відеореєстратора та, як можна побачити, з бортових камер автомобіля.

Cameras are good enough for FSD - Elon Musk.



Unless you don't want to get hit by a train.



"I have owned my Tesla for less than a year, and within the last six months, it has twice attempted to drive directly into a passing train while in FSD mode. The most recent incident… pic.twitter.com/XAQccItBYw