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Автопілот Tesla ледь не спричинив жахливу аварію (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Автопілот Tesla ледь не спричинив жахливу аварію (відео)
Водій дивом уникнув серйозніших наслідків
фото: x.com

Автомобіль на автопілоті ледве уникнув зіткнення з поїздом

Власник електромобіля Tesla заявив про серйозну проблему автопілота, коли його авто намагалося в'їхати прямо в поїзд, що перетинав залізничний переїзд. На щастя, він вчасно зреагував і зміг уникнути зіткнення, хоча машина все ж постраждала, повідомляє 24 авто.

Як стверджує водій, автомобіль був у режимі повного автономного водіння (FSD). Ба більше, це вже не перший подібний випадок, коли він стикається з тривожним інцидентом саме на залізничному переїзді. Імовірно, саме цей факт і врятував йому життя, бо він був частково готовий, що це може повторитися.

За його словами, останній інцидент стався 8 травня 2024 року. Він також має запис з відеореєстратора та, як можна побачити, з бортових камер автомобіля.

На відео можна побачити, що, хоча в той день і було туманно, вагони в русі стали помітні за багато метрів. Але автівка наближається, навіть не думаючи скидати швидкість чи зупинитися. В останній момент водій звертає праворуч, спрямовуючи Tesla в шлагбаум.

Деякі з коментаторів припустили, що автор відео, можливо, використовує менш складну версію FSD, яка більше схожа на круїз-контроль. Але він продовжує стверджувати, що не намагається займатися «страховим шахрайством», стверджуючи, що це було в FSD. Він додає, що його «дуже турбує те, що система FSD двічі не змогла розпізнати поїзд, що перетинає залізничну колію».

Нагадаємо, компанія американського мільярдера Ілона Маска Tesla Motors, яка займається виробництвом електромобілів, подала позов проти кількох британських підлітків, звинувачуючи їх у «несумлінній конкуренції».

До слова, компанія Tesla Ілона Маска звільнить понад 10% своїх співробітників по всьому світу. Причиною є падіння продажів та зростання цін на електромобілі.

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Теги: ДТП автомобіль Tesla

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