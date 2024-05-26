У Ростові-на-Дону суховантаж протаранив міст
За попередніми даними, судно втратило керування після відмови двигуна
У Ростові-на-Дону 26 травня суховантаж врізався у проліт залізничного мосту. Причиною стала відмова кермового управління. Про це пише Telegram-канал Baza.
За словами очевидців, суховантаж «Зеленга» з якоїсь причини пішов не посередині річки і опинився на мілководді, після чого врізався рубкою в розвідний залізничний міст.
За попередніми даними, судно втратило керування після відмови двигуна.
Внаслідок аварії на суховантажі були зім’яті капітанський місток та рубка. Інформації щодо постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч проти 25 травня у російському Санкт-Петербурзі теплохід «Соларіс» протаранив прогулянкове судно «Чайка-СПГ».
Також 27 березня в московському аеропорту «Домодєдово» спецмашина з водою пошкодила найдорожчий пасажирський літак Airbus А380 авіакомпанії Emirates під час його підготовки до рейсу Москва – Дубай.
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