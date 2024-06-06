Аварія потяга в Чехії: «Укрзалізниця» зробила заяву

Уночі поїзд, що прямував до України, зіштовхнувся з вантажним поїздом на території Чехії

Прогнозується затримка поїзда Прага – Перемишль, з якого більшість пасажирів пересідають на поїзди до України

Уночі 6 червня поїзд Прага-Кошице чеської приватної компанії RegioJet, що прямував до України, зіштовхнувся з вантажним поїздом на території Чехії. Загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«За попередньою інформацією є загиблі та постраждалі. При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, розташовані всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає», – йдеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються.

Зазначається, що також прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага – Перемишль, з якого більшість пасажирів пересідають на поїзди до України.

Нагадаємо, у середу пізно ввечері у Чехії пасажирський експрес RegioJet 1021, який прямував до України, зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo.

У Пардубіце (Чехія) зіткнулися пасажирський і вантажний потяги.



На місці десятки постраждалих, повідомляється і про двох загиблих.



Джерело: The Česko. pic.twitter.com/zDLFmcXewi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2024

Спочатку повідомлялося про двох загиблих і десятки поранених. Згодом прессекретарка рятувальної служби Пардубіце Олена Кісіала повідомила, що внаслідок зіткнення загинуло четверо людей. Серед десятків постраждалих – діти. Інформації про причини аварії наразі немає.