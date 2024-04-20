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Військкомат надіслав повістку журналісту Франкову, який помер у жовтні минулого року

Христина Жиренко
glavcom.ua
Військкомат надіслав повістку журналісту Франкову, який помер у жовтні минулого року
В ТЦК Оболонського району Франков мав би з’явитися сьогодні, 20 квітня, о 9 ранку

Артем Франков помер 31 жовтня 2023 року. Журналісту було 53 роки

Оболонський районний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки (ТЦК) Києва надіслав повістку на адресу спортивного журналіста Артема Франкова, який помер у жовтні минулого року. Про це повідомляє Telegram-канал Artем Frankov official.

Нагадаємо, в Артема Франкова восени 2023 року трапився другий інсульт. Вранці 31 жовтня він потрапив до реанімації, лікарям не вдалося врятувати його життя. Журналісту було 53 роки.

Артем Франков народився 24 липня 1970 року в Харкові. Він був українським спортивним журналістом.

Франков – Заслужений журналіст України (2005). Він нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2012). З 1997 року працював головним редактором журналу «Футбол», який став одним із провідних футбольних видань України.


 

Теги: війна мобілізація ТЦК Артем Франков інсульт журналіст НОВИНИ ФУТБОЛУ

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