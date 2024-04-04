РФ ударила безпілотниками по Харкову, Іран планує атакувати Ізраїль: головне за ніч

Головні новини ночі проти 4 квітня

Атака на Харків: влада показала наслідки (відео, фото). ЗМІ: Іран планує атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин. Forbes назвав, чим було атаковано завод у Татарстані. Закон про мобілізацію: Рада назвала терміни голосування. Атака дрона на Татарстан: казахстанська авіакомпанія призупинила сполучення із республікою. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Атака на Харків: влада показала наслідки (відео, фото)

У ніч проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками. Відомо про чотирьох загиблих, троє з них рятувальники. Щонайменше 10 людей травмовано. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

«Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків. 49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти – у середньому та легкому станах», – йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих – медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару.

фото: Олег Синєгубов

Окупанти пошкодили багатоповерхівки та будинки приватного сектору.

фото: Олег Синєгубов

ЗМІ: Іран планує атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин

1 квітня консульство Ірану, яке знаходиться в сирійській столиці Дамаску, було зруйноване внаслідок ракетного удару. За інформацією сирійських та іранських ЗМІ, удар по будівлі консульства наніс Ізраїль. Внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин. Про це повідомляє Vox News.

Видання зазначає, що американська розвідка ЦРУ попередила Ізраїль про військову відповідь з боку Ірану протягом 48 годин.

«Раніше високопосадовці Ірану заявляли, що їхня країна вже має повне право відповісти на напад Ізраїлю на їхнє консульство», – йдеться в матеріалі Vox News.

Ліванський панарабський супутниковий телеканал новин Al Mayadeen повідомляє, що Іран планує здійснити комбіновану атаку «дощем» безпілотників і ракет зі своїх баз у стратегічних місцях в Ізраїлі.

Forbes назвав, чим було атаковано завод у Татарстані

2 квітня у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафто-переробний завод. По ньому могли вдарити легкомоторним літаком на дистанційному керуванні, начиненим вибухівкою. Про це повідомляє Forbes.

У публікації зазначається, що для удару по заводу у Татарстані Україна могла обладнати легкомоторний літак типу Cessna пультами дистанційного керування, начинити вибухівкою і запустити за 965 км.

Forbes пише, що судячи із сили вибуху, можна говорити про приблизний розмір вибухівки. Класичний літак Cessna 172 може перевезти вантаж вагою пів тонни на відстань понад 1120 кілометрів.

Зокрема видання зазначає, що «українські інженери розробили щонайменше 16 різних типів ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності – і, ймовірно, із супутниковим керуванням і GPS-наведенням».

Закон про мобілізацію: Рада назвала терміни голосування

На найближчій сесії Верховної Ради на розгляд парламенту може бути внесений законопроєкт про мобілізацію. Про це сказав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

Голова ВР сподівається, що на найближчому засіданні законопроєкт про мобілізацію буде внесений на голосування.

«Цей законопроєкт уже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради, зараз готується таблиця порівняння до другого читання. Я дуже сподіваюся, що на найближчому засіданні Верховної Ради цей законопроєкт буде внесений до зали», – сказав Стефанчук.

Атака дрона на Татарстан: казахстанська авіакомпанія призупинила сполучення із республікою

Авіакомпанія Qazaq Air призупинить авіасполучення між містом Актобе на заході Казахстану та містом Казань, столицею Татарстану з міркувань безпеки. Про це стало відомо із сайту авіакомпанії.

«З метою забезпечення безпеки польотів починаючи з 5 квітня цього року авіасполучення за напрямком «Актобе – Казань – Актобе» буде призупинене», – йдеться в повідомленні.

Qazaq Air заявила, що заплановане відновлення авіасполучення буде оголошено пізніше.