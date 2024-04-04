Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ ударила безпілотниками по Харкову, Іран планує атакувати Ізраїль: головне за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
РФ ударила безпілотниками по Харкову, Іран планує атакувати Ізраїль: головне за ніч
Уночі проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками
фото: Олег Синєгубов

Головні новини ночі проти 4 квітня

Атака на Харків: влада показала наслідки (відео, фото). ЗМІ: Іран планує атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин. Forbes назвав, чим було атаковано завод у Татарстані. Закон про мобілізацію: Рада назвала терміни голосування. Атака дрона на Татарстан: казахстанська авіакомпанія призупинила сполучення із республікою. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 квітня, щоб ви були в курсі подій. 

Атака на Харків: влада показала наслідки (відео, фото)

У ніч проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками. Відомо про чотирьох загиблих, троє з них рятувальники. Щонайменше 10 людей травмовано. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

«Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків. 49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти – у середньому та легкому станах», – йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих – медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару.

РФ ударила безпілотниками по Харкову, Іран планує атакувати Ізраїль: головне за ніч фото 1
фото: Олег Синєгубов

Окупанти пошкодили багатоповерхівки та будинки приватного сектору.

РФ ударила безпілотниками по Харкову, Іран планує атакувати Ізраїль: головне за ніч фото 2
фото: Олег Синєгубов

ЗМІ: Іран планує атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин

1 квітня консульство Ірану, яке знаходиться в сирійській столиці Дамаску, було зруйноване внаслідок ракетного удару. За інформацією сирійських та іранських ЗМІ, удар по будівлі консульства наніс Ізраїль. Внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин. Про це повідомляє Vox News.

Видання зазначає, що американська розвідка ЦРУ попередила Ізраїль про військову відповідь з боку Ірану протягом 48 годин.

«Раніше високопосадовці Ірану заявляли, що їхня країна вже має повне право відповісти на напад Ізраїлю на їхнє консульство», – йдеться в матеріалі Vox News.

Ліванський панарабський супутниковий телеканал новин Al Mayadeen повідомляє, що Іран планує здійснити комбіновану атаку «дощем» безпілотників і ракет зі своїх баз у стратегічних місцях в Ізраїлі.

Forbes назвав, чим було атаковано завод у Татарстані

2 квітня у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафто-переробний завод. По ньому могли вдарити легкомоторним літаком на дистанційному керуванні, начиненим вибухівкою. Про це повідомляє Forbes.

У публікації зазначається, що для удару по заводу у Татарстані Україна могла обладнати легкомоторний літак типу Cessna пультами дистанційного керування, начинити вибухівкою і запустити за 965 км. 

Forbes пише, що судячи із сили вибуху, можна говорити про приблизний розмір вибухівки. Класичний літак Cessna 172 може перевезти вантаж вагою пів тонни на відстань понад 1120 кілометрів.

Зокрема видання зазначає, що «українські інженери розробили щонайменше 16 різних типів ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності – і, ймовірно, із супутниковим керуванням і GPS-наведенням». 

Закон про мобілізацію: Рада назвала терміни голосування

На найближчій сесії Верховної Ради на розгляд парламенту може бути внесений законопроєкт про мобілізацію. Про це сказав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

Голова ВР сподівається, що на найближчому засіданні законопроєкт про мобілізацію буде внесений на голосування.

«Цей законопроєкт уже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради, зараз готується таблиця порівняння до другого читання. Я дуже сподіваюся, що на найближчому засіданні Верховної Ради цей законопроєкт буде внесений до зали», – сказав Стефанчук.

Атака дрона на Татарстан: казахстанська авіакомпанія призупинила сполучення із республікою

Авіакомпанія Qazaq Air призупинить авіасполучення між містом Актобе на заході Казахстану та містом Казань, столицею Татарстану з міркувань безпеки. Про це стало відомо із сайту авіакомпанії.

«З метою забезпечення безпеки польотів починаючи з 5 квітня цього року авіасполучення за напрямком «Актобе – Казань – Актобе» буде призупинене», – йдеться в повідомленні.

Qazaq Air заявила, що заплановане відновлення авіасполучення буде оголошено пізніше.

Теги: Харків Україна мобілізація завод літак Казахстан війна Іран Ізраїль ЗСУ росія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці рятувальники ліквідовують наслідки ракетного обстрілу
Ракетна атака на Київ: ворог шукає слабкості у протиракетній обороні
25 березня, 17:02
Нині ексміністр Олександр Лавринович перебуває у розшуку, орієнтовно живе на Кіпрі
Лавринович у розшуку, хто може жити на його держдачі? Суд здивував рішенням
9 березня, 19:15
Переможниця Олена Наговіціна заявляє, що не звертає уваги на негативні коментарі та вже приміряє корону
Росіяни розкритикували переможницю конкурсу краси «Королева Далекого Сходу»
15 березня, 13:05
Колишній депутат Держдуми зауважив, що знаходження у колі людей, які близькі по духу – допомагає впоратися з розпачом та апатією
Вибори в РФ. Екссуперник Путіна дав задачу росіянам 
11 березня, 09:29
Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки – Генсек НАТО
Понад 350 тисяч військових Росія втратила в Україні – Столтенберг
14 березня, 20:55
Генерал-лейтенант Дуглас Люте
Партнери мають надати Україні далекобійну зброю – генерал США
23 березня, 11:11
«Важливо пам'ятати: звернення до священнослужителя та його дружини може варіюватися залежно від конфесії та регіону»
Як правильно назвати священнослужителів українською? Роз'яснення ПЦУ
16 березня, 16:58
Ворог все частіше проводить рейди по житлових будинках, влаштовує допити місцевих та перевіряє документи
На окупованих територіях ворог активно прослуховує населення – Центр нацспротиву
20 березня, 01:55
Росіяни скаржаться на наліт дронів на Курськ (відео)
Росіяни скаржаться на наліт дронів на Курськ (відео)
Вчора, 00:51

Соціум

РФ продовжує розширювати соціальні пільги для російських військових – ISW
РФ продовжує розширювати соціальні пільги для російських військових – ISW
РФ ударила безпілотниками по Харкову, Іран планує атакувати Ізраїль: головне за ніч
РФ ударила безпілотниками по Харкову, Іран планує атакувати Ізраїль: головне за ніч
Тайвань сколихнув потужний землетрус: під завалами перебувають люди
Тайвань сколихнув потужний землетрус: під завалами перебувають люди
Forbes назвав, чим було атаковано завод у Татарстані
Forbes назвав, чим було атаковано завод у Татарстані
Атака дрона на Татарстан: казахстанська авіакомпанія призупинила сполучення із республікою
Атака дрона на Татарстан: казахстанська авіакомпанія призупинила сполучення із республікою
У Ростові сталася пожежа на зерновому терміналі (відео)
У Ростові сталася пожежа на зерновому терміналі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
61K
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
28K
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
22K
Народна артистка України отримала 10 років ув’язнення за колабораціонізм
11K
Бразилія пропонує надати Путіну імунітет від переслідування Гаазького суду – Reuters
9346
Генштаб повідомив, скількох строковиків буде звільнено в запас

Новини

СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Вчора, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Вчора, 16:21
Українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій
Вчора, 15:46
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
2 квiтня, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
2 квiтня, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua